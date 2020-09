N. STRAŠECÍ – DOKSY 1:2

Počáteční oťukávání ukončila chyba Doks, rychlá kombinace domácích a pohodlné zakončení P. Svobody (15.), někdejšího velkého talentu kladenské kopané. Další tutovku Strašecí vyrazil rozštěpem Kieryk a domácí Krupička přestřelil.

Hosté si v první půli nebyli schopni vyhovět, ale po velké bouřce v šatně zahájili druhé dějství tlakem. V prvním vážnějším kontaktu s míčem si jej Balík pustil z prsou na zem a z vápna uklidil do sítě (51.). Poté Junek napravil námaz před gólem domácích, prostrčil míč na Hořejšího a ten se trefil k bližší tyči (58.) A to nebylo vše, Burantův trestňák orazítkoval obě tyčky a Hořejšího skluz chytil Klíma. Poté se domácí i s pomocí do té doby nestranných arbitrů vrátili do hry, ale na vyrovnání nedosáhli.

Ošklivou tečku za zápasem udělal domácí náhradník Tlustý. Ve strkanici úderem hlavou inzultoval Hořejšího, ale vyloučen byl překvapivě až po přímluvě domácího Svobody! „To smekám, nikdy jsem to nezažil. Kuba má pět stehů, ale snad bude v pořádku,“ uvedl trenér hostů Martin Škvára.

VELKÁ DOBRÁ – MNÍŠEK POD BRDY 2:3

Vstup do zápasu měli domácí doslova tragický, do 12. minuty nechali po centru ze strany dvakrát skórovat zcela neobsazené hráče Mníšku Feglara a Moce. Další stoprocentní šanci vzápětí Dobrá přežila, mohlo být brzy po zápase. Poté se hosté stáhli, domácí měli územní převahu, ale prakticky bez zakončení.

Po pauze Čechie nastoupila jako vyměněná, během šesti minut vyrovnala také brankami hlavou kapitána Dufka a Porazila. Ochromení hosté se v tu chvíli nezmohli na odpor, ale k dokonalému obratu chyběl větší klid na kopačkách při únicích Mačury a Sekaniny. Oba si předkopli míč příliš daleko.

„Bohužel v poslední čtvrtině jsme se vrátili k výkonu z úvodu utkání, Mníšek nás přehrál a zvítězil zaslouženě,“ přiznal kouč Čechie Vlastimil Hrubý.

Rozhodující trefu obstaral hostující Tomeček (74.) „Chybí mi větší zaujetí pro hru, snaha se porvat o výsledek, i když vím, že máme momentálně spoustu mladých kluků. Asi se projevuje i tristní tréninková docházka,“ dodal Hrubý.

SP. PŘÍBRAM – LIBUŠÍN 3:1

Davida Müllera už na penaltu nepouštět! Libušín má jasno, zkušený borec nedal desítku ani ve druhém kole, v 75. minutě tak na Spartaku odmítl snížení na hratelných 3:2. „Už nepůjde,“ ucedil Müllerův kolega Jiří Veselý.

Šéf Spartaku Králíček jako člen oficiálního fanklubu Barcelony sice přijde o Messiho, sám ale udělal skvělé posily. Naposledy ligistu Slepičku, nejvyšší soutěž hrávali i Zápotočný a Macek.

I proto dorazilo 250 diváků, ale Libušín i přes oslabení (chyběli Portužák, Obradovič a Říčka)ostudu neudělal. Měl dokonce první šanci, a když inkasoval z dorážky, tak Výborný po standardce vyrovnal. Bohužel rychle poté hosté dvakrát inkasovali, podruhé sporně. „Míč se odrazil od břevna na čáru, podle mne za ní úplně nebyl. Ale uznali to,“ řekl Veselý.

Ve druhé půli právě on vykopl míč z čáry a dal Baníku šanci. Ten sahal po snížení po akci Abrhama a zejména při zmíněné penaltě nařízené za faul na rychlíka Fujdiara. Nevyšlo to. „Ale někdy prohraješ a odejdeš ze hřiště s hlavou nahoře. Jako my na Spartaku,“ dodal Veselý, s jehož mužstvem se rozloučil Lukáš Houha (Švermov).

Aleš MORAVEC