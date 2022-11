Kdo naopak střeleckou formu ztratil, to je Aleš Nesládek. Jak v A třídě, válel, tak v přeboru hodně ubral a teď zahodil i penaltu za faul na Galbavého.

To Beroun trochu povzbudilo, po pauze byl lepší, ale na poslední třetině hřiště byl téměř neškodný. Výjimka přišla čtvrt hodiny před koncem, kdy po pěkném prostrčení šel sám Pošmurný, ale mladý brankář Doks Švarc, který dostal přednost před mnohem zkušenější dvojkou Kieryk – Tesař, v jasné tutovce domácí podržel.

Ti také zahodili pár velkých možností, největší asi syn kladenské fotbalové legendy Jana Havelky Ondřej.

„Hráli jsme de facto o šest bodů a také, abychom v zimě zůstali pozitivně nastavení a aby nám nejbližší soupeři neodskočili,“ přiznal hlavní motivaci zaskakující trenér Doks Tomáš Procházka, který dočasně tým vede místo distancovaného Martina Škváry. Taktiku však oba bývalí výborní hráči stavěli společně. „Přizpůsobili jsme tomu i tréninky a zápas se nám povedlo. Asi jsme mohli odskočit na dva tři góly, bylo by to zasloužené, ale naštěstí jsme to zvládli,“ dodal Procházka, jenž by Doksům rád pomohl v zimní přípravě a upřesnil, jak. „Já jsme primárně trenér, který dává kondiční parametry do cvičení. A hlavně mládežnický trenér s profilicencí pro kategorie do 13 let. Nicméně tady se z kluky známe, tak mne oslovili a nějak to zmákneme,“ usmál se.

Hostující Michal Červenka, mimochodem také bývalý výtečný fotbalista, byl naopak smutný, představoval si úplně jiný výkon svého týmu, který před týdnem urval perfektní výhru s Poříčany. „Ale tady jsme zaslouženě prohráli, domácím jsme se nevyrovnali v ničem, hlavně v bojovnosti a agresivitě. Bez toho jsme neměli šanci,“ uznal Červenka.

Mrzela ho i obrovská šance Pošmurného, ale jen na něj neúspěších neházel. „Těch šancí mělo být daleko víc, ne jedna. Bohužel na poslední třetině hřiště nás to provází celou sezonu, chybí nám kvalita. Hrát nemůže Horel, který aspoň tu šanci skoro vždycky proměnil. Branek máme nastříleno prostě málo, v tomhle tabulka nelže,“ dodal Michal Červenka.

Doksy - ČLU Beroun 1:0 (1:0). Branka: 34. Čampulka. Rozhodčí: Bydlák. Diváků: 100.