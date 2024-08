Fotbalisté Poříčí vstoupili výborně do nové sezony páté nejvyšší soutěže. V úvodním kole doma přivítali Doksy a utkání proměnili do 57. minuty v jednoznačnou záležitost. Hosté se však nevzdali, po hodině hry dokázali dvakrát korigovat, avšak poslední slovo si vzali domácí, kdy Matoušek uzavřel skóre na konečných 5:2.

„Hráli jsme dobrý a vyrovnaný zápas, ale soupeř nás jednoznačně předčil v kvalitě zakončení. Mají tři kluky co prošli ligou, ať už Haška, Vaculíka nebo Galušku a to jsou prostě borci, co mají šanci a nedají gólmanovi šanci. Nás koncovka pořád zlobí, přitom jsme mohli dát snad osm gólů,“ mrzelo trenéra Doks Martina Škváru.

Poříčí nasadilo hned několik nováčků a také zmíněného Filipa Haška. On sám měl u řeky Sázavy působit jenom na jaře a přes léto měl námluvy s Velvary, k dohodě však ještě nedošlo, a tak dál obléká žluto-modrý dres. Byl klíčovým hráčem.

Nejvíc to ukázal po přestávce, kdy skóroval dvakrát v rozmezí deseti minut a v tu chvíli vedli domácí už 4:0 - o vítězi utkání bylo rozhodnuto. Doksy, které si do pauzy daly výstavního vlastence a při prvním gólu doplatili na absenci na zemi krvácejícího Černého, se dokázaly dvakrát prosadit až za stavu 4:0. Černý snížil po standardce a pak se krásným trestňákem uvedl v novém klubu Bartoš. „Cením si, že to kluci nevzdali. Sahali jsme i po třetím gólu, po faulu na Dojczána jsme žádali penaltu a byli jsme lepší. Dokonce jsem z hlediště zaslechl, že si domácí koledují o opakování jarního zápasu z Průhonicemi. Ale pátá branka nás dorazila,“ litoval Škvára.

„Těžké utkání, výborný soupeř, hřiště a týmový výkon, až na pasáž mezi 55. a 70. minutou, kdy jsme maličko vypadli s tempa asi i vinou střídání,“ mínil sportovní ředitel a trenér Poříčí Marek Štork a dodal: Pochvalu zaslouží i trojce rozhodčích. Odvedli opravdu výborný výkon, nechali hře plynulost a spád."

Pátá nejvyšší soutěž nabere zkraje sezony rychlý spád, neboť už ve středu zajede Poříčí do Chlumce a hned další víkend se v domácím prostředí střetne s Tochovicemi.

Doksy to mají ještě těžší. Vložené středeční kolo je poslalo do Čáslavi a nejen ony v tomhle kole budou muset ve všední den daleko a ještě přes ucpanou Prahu. „Tohle nedává žádný smysl. My máme autobus přistavený na čtvrt na tři, ale kdo si to z kluků může dovolit skončit tak brzy v práci? Jsme přece amatéři! Tohle nám nemůže svaz dělat, aby nás ve středu poslal pomalu dvě stě kilometrů přes Prahu,“ zlobí se Škvára.

Mimochodem těžké štreky čekají ve středu i Tuchoměřice, Libiš nebo Rakovník. Také tyhle týmy pojedou napříč krajem a budou muset vyrazit hodně brzy.

Poříčí nad Sázavou – Doksy 5:2 (2:0)

Branky: 16. a 79. Matoušek, 47. a 57. F. Hašek, 42. vlastní (Pešička) - 62. Černý, 70. Bartoš. Rozhodčí: Vlk, Louda, Šebela. Diváci: 196.