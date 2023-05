Ale rozhodl úvod zápasu, v němž hosté asi zůstali ještě v autobuse, protože nejdřív neuhlídali Dlouhého a pak Neumanna a oba vysocí borci vypracovali Doksům příjemný náskok už do 6. minuty!

Teprve pak se Velim snažila chytit, ale její motor nenastartoval pořádně až do konce zápasu. Ne, že by neměla šance, třeba kapitán Jícha nebo střídající Kmoch měli dost velké, ale ke gólu tyhle borce nepustil mladý brankář Doks Švarc. V hledišti sledující maminka ocenila hlavně Josefův střemhlavý skok a vyboxovaný centr. Inu ženy mívají rády efekt…

To mladík v bráně hostů Dejmek neměl takovou fazonu. Ale při neskutečném tanci navrátilce do sestavy Galbavého mu pomohli nakonec obránci, i když nevěděli, kde jim hlava stojí. Pak mu proběhla slabá malá domů, tam však ostudu ke svému štěstí stihl na lajně odvrátit. V závěru už s ním štěstíčko nehrálo. Neúnavný Sekanina, jehož boltovské rychlosti využívaly Doksy jak to jen šlo, pláchl a Dejmka propálil.

Na Spartaku lídr ze Hřebče našel svou tvář a Novák hattrickem zavelel k triumfu

A tak dokeský stánek viděl reminiscenci na slavný světový šampionát v USA, kde Brazilec Bebeto a jeho kumpáni slavili gól po narození miminka chováním (a po nich později další a další tisíce hráčů). Tentokrát chovala ale lavička v čele s trenéry Škvárou, Procházkou a spoluhráčem Čampulkou.

Doksy (v modrém) doma nečekaně jasně porazily silnou Velim 3:0. Hrdina zápasu Daniel Sekanina oslavil narození dcery gólem.Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

„Včera se mi narodila holčička Sára, takže mám obrovskou radost. Navíc se mi povedlo konečně protrhnout střeleckou smůlu a gól věnuji pochopitelně Sáře. Hlavně, aby byla zdravá a spokojená a nám na fotbale aby to také klapalo,“ usmíval se Daniel Sekanina, pro něhož nebyl problém být na zápas úplně fit, protože slavil prakticky bez alkoholu. „Jsem abstinent, takže jsem sice udělal výjimku, ale dal jsem si jednoho panáčka a to byl konec,“ hlásil asi nejrychlejší fotbalista běhající po trávnících Kladenska.

V sobotu mu navíc motory napružily oktany osobního štěstí. „Celý týden jsem netrénoval, ale o to větší chuť jsem dneska měl a spoustu energie. Kluci mi posílali skvělé balony a fotbalem jsem se bavil,“ hlásil borec, jenž se z SK Kladno dostal na Doksy před Velkou Dobrou. A ukazuje, že na krajský přebor s přehledem má. Že jeho tým může po dvou nezdarech zase předvádět dobrý fotbálek.

„Ty poslední dva zápasy jsme si pokazili hlavně sami chybami a neproměněnými šancemi. Řekli jsme si, že na to zapomeneme, vrátíme se na začátek jara a půjdeme do toho s čistými hlavami. Myslím, že se nám to povedlo,“ dodal šťastný Daniel Sekanina.

Doksy – Velim 3:0 (2:0). Branky: 2. Dlouhý, 6. Neumann, 84. Sekanina. Rozhodčí: Mir. Vlk. Diváků: 100.