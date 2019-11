LIBUŠÍN – VESTEC 0:2

Libušín hostil kandidáta na postup – Vestec a stejně jako před čtrnácti dny Nelahozevsi nedal ani tomuto sokovi gól. produktivita tým vůbec v závěru podzimu srážela, neúčast kanonýra Křemena byla citelná. Vrátil se sice aspoň na část zápasu uzdravený Abrham a nastoupit směl i na Doksech vyloučený Müller, ale na Vestec, byť mu chyběla jeho hlavní tahoun, ex-sparťan Jiří Novotný, to nestačilo. baník inkasoval už do pauzy, po ní pak vyvinul slušný tlak, ale gól nedal a naopak střídající Gündüz jistil tři body pro druhý Vestec.

"Nic nám nebyla platná ani dost viditelná převaha ve druhém poločase, kterou ukončil rychlý brejk s gólem na 0-2. No, je konec podzimu a musí se pracovat dál a lépe," napsala na facebookový profil klubu legenda Baníku Václav Souček.

VELKÁ DOBRÁ – JÍLOVIŠTĚ 5:1

Výsledek vypadá jednoznačně, ale zápas takový nebyl, domácím vyšly extrémně dobře úvody obou poločasů. První možnost měli hosté, brankář Pokorný však zastavil unikajícího hráče včasným vyběhnutím. Z protiútoku unikl ve výborné formě hrající Sekanina, předložil J. Hrubému proti noze, a jeho rána zapadla od tyče do sítě. Po chvilce utekl Porazil a obešel i brankáře (6.). Po další obrovské šanci J. Hrubého a netrefené prázdné brance hosté snížili z penalty V. Janouškem (26.), převzali iniciativu a nebýt Pokorného, který vytáhl neskutečným skokem trestňák přímo z vinglu, mohli vyrovnat. „První půli byli zkušení hosté na balónu lepší, určitě u nás hrály horší týmy,“ ocenil Jíloviště trenér Vlastimil Hrubý a pochválil svůj tým za velmi vydařený závěr podzimu (6 zápasů/13 bodů). Po pauze opět proklouzl podél lajny Sekanina a centrem přichystal nechytatelný volej pro druhého krajního halva Kalouska (52.). Během pěti minut přidali další zásahy po pěkné individuální akci a narážečce ve vápně střídající Volman a druhou brankou Jan Hrubý, od nějž se do brány odrazil míč po souboji s gólmanem.

SK RAKOVNÍK B – DOKSY 5:1

Doksy si v závěrečném kole uřízly ostudu u poslední rakovnické rezervy, navíc oslabené souběhem se zápasem A-týmu na pražské Slavii. Do základu domácí, kteří za posledních sedm kol neuhráli ani bod, nuceně postavili čtyři dorostence. Vše se mohlo vyvíjet jinak, ale během třech úvodních minut vychytal rakovnický gólman Pešek sóla Stuchlého a Kedroně. První branku však vstřelili domácí Marešem (12.) a to byla voda na rakovnický mlýn. „Strašidelný výkon, s fotbalem to nemělo nic společného. Všichni hráli hrozně. Doběhla nás tréninková morálka po změně času, chyběl cit pro míč, i když si někteří myslí, že trénovat není potřeba,“ byl hodně rozladěný trenér Doks Martin Škvára.

Druhou branku vsítil Kýzl, z penalty za volejbalový blok Kedroně ve zdi (21.), další pětku proměnil Kýzl po zákroku Holana (79. 4:1). Mezitím snížil Böhm, na zvrat to však nebylo. „Hráli jsme házenou, s obléháním vápna, ale pouze po šestnáctku, a Rakovník chodil do brejků. Domácí šikovný útočník nás trápil svojí rychlostí,“ doplnil Škvára a připustil, že nebýt tohoto propadáku, dal by se podzim hodnotit jako úspěšný.

Aleš MORAVEC, Rudolf MUZIKA