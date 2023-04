Jenže odpověď byla zase blesková a obstarali ji nečekaně obránci Doks. Stoper Prošek prošel po lajně, dal zpět na beka Havelku a ten vyrovnat. „Bláznivé je, že Dlouhého i Havelku jsem chtěl před jejich góly střídat, ale vždy když jsme inkasovali, tak jsme chvíli počkal. A oni dali oba gól,“ smál se Škvára.

Do smíchu mu nebylo po penaltovém zákroku na Nesládka, protože Dlouhý nechal vyniknout při exekuci brankáře Vašáka. Doksy to však nesrazilo. Po centru se na zadní tyči objevil Větrovec a s těžkým kopem si poradil dokonale – 3:2. „Nebylo to jednoduché trefit, ale zvládl to a my jsme nadšení. Dobříš byla ze všech jarních soupeřů nejlepší, o to je sladší výhra,“ hodnotil Martin Škvára.

Hostujícího Jiřího Rychlíka mrzelo, že jeho tým neudržel dvakrát vedení. „Pro Doksy bylo důležité, že nám vždycky prakticky hned z rozehrávky dokázaly dát do nerozhodného stavu. U trestňáku jsme nic udělat nemohli, ale u druhého gólu jsme moc zalezli a stálo nás to body. Takové zápasy ale někdy jsou, s tím nic neuděláme. Musíme se připravit na Sokoleč a získat, co jsme v Doksech ztratili,“ burcuje Rychlík.

Doksy – Dobříš 3:2 (0:0). Branky: 54. Dlouhý, 61. Havelka, 75. Větrovec - 50. Boudník, 59. Janda. Rozhodčí: Braunšweig. Diváků: 185.