S Mníškem to ale bylo velké trápení. Ač neměl mít protivník žádnou šanci, protože je dávno odkázán k sestupu, jeho starší hráči hráli v pohodě, bez nervů a drželi bezbrankový stav až do 75. minuty. Teprve pak se po narážečce s Nesládkem prosadil poctivec a bojovník a Čampulka a po chvíli kanonýr Nesládek přidal uklidňující trefu, když vystihl pomalou malou domů a po faulu brankáře proměnil pokutový kop.

"Co si budeme nalhávat, jsme totálně z formy a leží na nás obrovská deka. Zápas jsme si protrpěli, ale kluci strašně moc chtěli a bojovali, až to nakonec zlomili. Moc jim za to děkuju, protože za chvíli se nikdo nebude ptát, jak jsme vyhráli, ale že máme tři body," řekl trenér Doks Martin Škvára.

Těší ho duch mužstva, které si samo od sebe svolalo na čtvrtek před zápasem grilovačku kýty, aby si po porážce s Jílovištěm a na Spartaku vše vyříkalo. V sobotu pak grilovali Mníšek tak dlouho, až dílo dokončili. "Jsem fakt rád, jak k tomu přistupují a jdeme dál. Sice máme těžký los, samé týmy z čela, ale budeme se rvát co to půjde," dodal Martin Škvára.

Doksy - Mníšek p/B 2:0 (0:0). Branky: 75. Čampulka, 82. Nesládek (PK). Rozhodčí: Mižič. Diváků: 80.