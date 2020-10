DOKSY – JÍLOVIŠTĚ 3:5

V divácky vděčném utkání si Doksy podřízly větev strašidelnou čtyřminutovkou. Na úvod zahrozili hosté, brankář Šulek včas vyběhl. Domácí Balík protáhl brankáře, naopak dokeský gólman nedosáhl na hlavičku Adamči (15.). Rychlou otočku zařídil Balík, nejprve perfektně posadil míč na hlavu Buranta (19.), další jeho centr skončil po tečích obránce i brankáře v bráně (27.).

Hosté hrozili ze vzduchu, po rohu srovnal hezkou rybičkou Frank (33.), v další šanci ze stejné parkety téměř netrefil balón. Dva úniky dravého Balíka ještě před půlí skončily na brankáři.

Po přestávce vyrobil váhající Böhm penaltu potrestanou Šornou (58.), série chyb v obraně předcházela zvýšení Jelínka a poslední direkt zasadil Doksům trestňák Šorny plachtící od lajny do zadního vinglu (62.). Balíkovo pohotové snížení (77.) po centru rekonvalescenta Škváry nestačilo, i proto, že Havelkovu superšanci chytil brankář hostů do koše. „Těžko se mi zápas hodnotí, o výsledku rozhodlo nepovedených pár minut a neproměnění šancí v prvním dějství, naopak hosté využili téměř vše. Škoda šance Havelky, mohlo to být ještě zajímavé,“ sdělil trenér Doks Martin Škvára.

PODLESÍ – V. DOBRÁ 6:2

„Je to jako přes kopírák, v první půli hrajeme dobře, potom se to zlomí. Ale myslím, že tady bychom nevyhráli ani při lepším poločasovém výsledku,“ vyhodnotil dojmy ze střetnutí doberský kouč Vlastimil Hrubý.

První poločas vůbec nevypadal na zápas prvního s posledním. Domácí sice šli brzy do vedení hlavičkou Vojtíška (4.), ale brzy srovnal Kalousek, když se vrátila k noze přihrávka a následná střela zapadla k tyči. Uspět měl i doberský J. Hrubý, ale sám proti brankáři minul. Vedení získali domácí až před půlí, po faulu ve skrumáži proměnil penaltu střelec Hájek (37.). Chviličku po návratu ze šaten odmával sudí sporný ofsajd unikajícímu Porazilovi, z protiútoku zahlédl hlavní sudí doberskou ruku v šestnáctce a Hájek z další pětky zvýšil. Čechie si sice poté vytvořila převahu, ale téměř bez šancí. Brzy rozhodla čtvrtá branka Kunce (61.). V závěru byl hostům po právu vyloučen brankář Pokorný po krátké malé domů a faulu vně brankoviště. Druhou branku hostů přidal Mertlík, z třetí pentle zápasu (80., 5:2).

VESTEC – LIBUŠÍN 6:0

Libušín i bez chybějícího Veselého má v sestavě výborné fotbalisty, ale Vestec ještě lepší. Předvedl to dokonale, i když až ve druhé půli. Hosty zlomila druhá branka v 54. minutě, pak zářil tým výtečných ex-ligistů Vidličky a Štumpfa.

Aleš MORAVEC