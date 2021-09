Doksy hostily silný Spartak Příbram, a i když nepřivezl svoje ex-ligové hvězdy Slepičku a Zápotočného, zahrál ve zrekonstruovaném dokeském areálu dobrý fotbal. Domácí však byli nebezpečnějších a vedli po snovém začátku už v první minutě. Čerstvý ženáč Balík ukázal, že ho chomout nijak netíží a napadal brankáře Holana tak dobře, že ho donutil k chybě. Odměnou byl gól do prázdné brány. Pak se víc bojovalo než hrálo, oba týmy si však nějaké šance vytvořily.

Na další branky si ovšem diváci museli počkat do druhého poločasu. Nejprve to byli hosté, kteří vyrovnali Voříškem po pěkném centru.

Pak ale čelili dvěma pokutovým kopům během sedmi minut! Nejprve pronikal pěkně do vápna Čampulka a po zákroku na něj se pískalo k nevoli hostů poprvé - Nesládek proměnil. Pak autor branky šel sám na Holana, byl faulován a rozhodčí Pudil se nerozpakoval písknou další pětku - opět Nesládek upravil na konečných 3:1. "Jsem spokojen, na hřišti nebyl ani jeden náš hráč, kterému bych mohl něco vyčíst. Třeba pomohla i docela vážná promluva, kterou jsem k nim měl před začátkem zápasu," mínil trenér Martin Škvára.

Penalty podle něj byly obě, druhá jasnější. "Ale i první byla. Soupeř operoval tím, že je Čampulka malá váha, ale spíš to je tím, že Spartak měl mladé a nezkušené hráče, kteří udělali naivní fauly. Jinak ale hráli velmi dobře a my dokázali to samé," dodal Škvára.

Cenný bod si přivezl Libušín, ve Voticích se málokomu povede něco uhrát. Domácí sice jednu šanci proměnili, ale třináct minut před koncem Obradovič potvrdil střeleckou pohodu a vyrovnal.

Naopak Velká Dobrá vybouchla v Chlumci, který vyhrál 6:1. Čechie se dlouho držela, a když Richter ve 45. minutě odpověděl na první branku domácích, bylo mužstvo bojovně naladěné. Ale nezvládlo vstup do druhého poločasu, šikovný Krejča dvakrát skóroval a pak už to byla od domácích exhibice.