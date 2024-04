Doksy vedly už od 9. minuty, kdy vypálil z pětadvaceti metrů Steinbach a míč s lehkou tečí přeplul přes gólmana do sítě. „Vojta má výbornou utaženou střelu, na tréninku to ukazuje pořád. Proto jsem ho nabádal, aby to víc využíval a tady to vyšlo,“ těšilo trenéra Doks Martina Škváru.

Už za čtyři minuty bylo Doksům ještě veseleji. Mertlíka v šanci ještě vychytal brankář, ale dorážka důrazného Matějky značila jeho první zásah.

Atentát na fotbal! Poločas hrůzy Tuchlovice nestihly dotáhnout. Jsou v krizi

Další gól padl až ke konci, a vykouzlilo ho kdysi švermovské duo Steinbach a Čampulka, jehož libovou uličku využil s přehledem Matějka, když zakončil placírkou obstřelem po vzoru legendárního Francouze Henryho. Toho přitom pamatovat nemůže.

„Jsme maximálně spokojeni, zápas se nám povedl. Doteď jsme jeli v sinusoidách, když po venkovní výhře přišel domácí nezdar, ale tentokrát kluci podali perfektní výkon a neoblíbenou Kutnou Horu konečně poprvé porazili,“ těšilo Martina Škváru.

Ocenil buldoka Jana „Doda“ Doležala, který na poslední chvíli musel nahradit Lukáše Černého. Ten musel s dcerou narychlo do nemocnice, tam ale naštěstí všechno dovře dopadlo, a tak oslavě na Doksech nebránilo vůbec nic.

Doksy – Kutná Hora 3:1 (2:0). Branky: 9. Steinbach, 13. a 79. Matějka – 88. Křelina. Rozhodčí: Nerad. Diváků: 200.

Doksy: Švarc – Havelka, Zimerman, Samek, Pešička – Sekanina (90. Škvára ml.), Mertlík (72. Čampulka), Steinbach, Matějka (80. Chaloupka) – Nesládek (83. Fišer), Doležal (86. Kostka).