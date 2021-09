"Sice se zlepšujeme a byl to náš nejlepší výkon venku, ale jinak jedeme pořád v podobném módu," mrzí doberského trenéra Karla Příhodu.

Abychom byli spravedliví, tak hosté přijeli na Benešovsko bez řady hráčů základní sestavy. Marodka Čechie je pořád hodně plná a hlavně na ní přibyli zkušení hráči Bílek, D. Hrubý nebo Andruchovič, přitom už tak je tým mladý.

Třeba obrana byla nově postavená a možná proto chybovala už v 7. minutě. Po další rychlé akce to bylo už 2:0, přitom na dlouhé míče do strany a následné centry měli být hosté připraveni. Zlepšili se až po pauze a díky presinku donutili k chybě domácí. trestal Ondrášek a za stavu 2:1 hosté chvíli sahali po vyrovnání. Nejblíž byl asi z béčka povolaný J. Hašek, ale neprostřelil obranu. Neujal se ani další závar a místo toho vyšla protiakce domácím, kteří utekl na 3:1 a koncovku si přes snahu hostů pohlídali.

"Snažili jsme se do konce, ale gól už nedali. Jsem rád, že po první půli, v níž byli domácí jasně lepší, reagovali kluci dobře na to, co jsme si řekli v přestávce. Bylo z toho zlepšení, bohužel to už na body nestačilo. Teď musíme hlavně vyprázdnit marodku," přeje si Karel Příhoda.

Dokeská paráda. Do poločasu

Doksy vstoupily do utkání s béčkem Rakovníka přesně podle plánu. Vytvořily na soupeře tlak, za osm minut daly dva góly a nepolevily. Výsledkem byl poločasový stav 4:0, když se dvakrát trefil po krásných kombinacích Nesládek, také Balík a asi nejpěknější byl obstřel placírou v podání Havelky. "Lidi byli spokojení a já samozřejmě také. Stál jsem opřený o klandr a jen si užíval fotbal. Kluci navázali na výkon s Libušínem a hráli fakt dobře," liboval si trenér Martin Škvára. Tým v pauze nutil, aby pokračoval ve stejném rytmu, ale nepovedlo se. "Dělal jsem co šlo, abychom pokračovali, ale nepovedlo se. Tohle se stává i ligovým týmům, snad jedině České Lípě ne," upozornil na posledních skvělé výsledky severočeského divizního týmu. ten jeho už branku po obrátce nedal, naopak inkasoval od Jonáka, a tak zápas skončil 4:1.

Libušín srazila poslední minuta

Libušínská parta čeká na body od druhého kola a v Podlesí byla konečně blízko. V poslední minutě si ale míč vyražený brankářem Kocem našel kapitán domácích Drašnar a uklidil ho do sítě - 2:1.

Jeho tým začal zápas lépe než hosté, měl šance, ale ke gólu se dostal až z penalty za ruku Veselého. Proměnil ji bývalý hráč Lhoty Havelka, ale Baník mohl klidně vyrovnat. Obradovič však trefil tyčku a nedal ani další šanci, v sólu neuspěl Hudousek. "První poločas se sice herně dařil více domácím, ale klidně to mohlo být 4:4," mrzelo Jiřího Veselého.

Jeho týmu se ale povedlo po obrátce vyrovnat. To už byl lepší a Abrham mu zajistil remízový stav 1:1, který by hosté brali. Bohužel přišla zmíněná rána Drašnara. "Tohle mrzí, protože ve druhém poločase jsme byli lepší my, ale gól dal soupeř. Spravedlivá by byla remíza," dodal Jiří Veselý.