Domácí s už tak velkým lazaretem však ztratili Chaloupku, který měl po zákroku jednoho z hostů díru v noze a pokračovat nemohl.

To hosté dali dohromady poměrně silnou sestavu, do které se dokonce vrátil už také Richter a od začátku hrál Dejčmar. Jejich mladší tým byl opticky víc na balonu, jenže hrozil málo. Až v 64. minutě Zelenka oklamal v úniku oba dokeské stopery a parádně přehodil Kieryka v bráně.

Nejlepší moment hostů, po němž měli ještě jednu střelu, ale domácí přece jen nervy odmítli. Balíka sice vychytal Kindl a vzápětí skončil koníček Samka těsně vedle, ale pak chyboval hostující Matoušek, místo dopředu hrál v krkolomné pozici dozadu a mazák Galbavý toho využil. Katapultoval Balíka a ten už se podruhé nespletl – 3:1!

Hořký návrat Jeslínka do Kladna, rád by ale klub pomohl dotlačit do ČFL

Oba trenéři se pak ocitli daleko v hřišti, domácí Martin Škvára v euforii, hostující Karel Příhoda v návalu vzteku. Jeho tým se ještě nadechl, ale marně, na zvrat bylo pozdě.

„Měli jsme podle mě trochu smůlu. V poli jsme byli lepší, ale chybělo nám víc srdíčka, kolikrát jsem byl ve vápně moc sám, dostal jsem málo balonů. Jedna šance tam na vyrovnání byla, ale bohužel opakujeme individuální chyby v každém zápase a tady se to stalo znovu,“ litoval autor jediné doberské trefy Martin Zelenka.

Nesouhlasil s ním Miroslav Balík, podle něj byli lepší domácí. „Zápas probíhal v naší režii. Sice měli nějaké šance a pak jednu proměnili, ale věděli jsme, co hrát a udrželi jsme nervy na uzdě,“ mínil borec, který dohrával už druhý zápas s bolestivě odraženou patou, ale bojoval na krev, což možná u některých hostů neplatilo.

Sázejí spíše na rychlost, což nevyšlo. „Věřili jsme si, protože máme běhavé mladé kluky a po lajnách jsme je chtěli utahat. Bohužel to vyšlo tak z poloviny. Doksy mají skvělou obranu a zaslouženě vedou tabulku,“ uznal sportovně Martin Zelenka, který si jako bývalý Vinařičák zahrál proti kamarádům Dlouhému nebo Čampulkovi. „Mám tam i kamarády z futsalového Brazilu, ale pro mě je to stejné jako každý jiný zápas. Jen se trochu pošťuchujeme, to je všechno,“ usmál se.

Víc důvodů ke smíchu měl ovšem Miroslav Balík. „Konečně jsme to s Dobrou zlomili! Navíc jsme věděli, že Spartak prohrál a je jen na nás, zda se dostaneme na první místo. Co za to dostaneme? To nevím, ale od Edy (Dunaje) máme slíbený soudek, měl narozeniny, tak to derby konečně můžeme zapít,“ smál se pořád ještě jeden z největších fotbalových fofrníků okresu.

Doksy – Velká Dobrá 3:1 (2:0). Branky: 9. Dlouhý (PK), 23. Samek, 79. Balík - 64. Zelenka. Rozhodčí: Asník. Diváků: 150.

Doksy: Kieryk – Kostka, Samek (86. Nesládek), Černý, Pešička – Čampulka (76. Koška), Chaloupka (46. Böhm), Dlouhý, Zlata (68. Prošek) – Balík (83. Pleiner), Galbavý.

Velká Dobrá: Kindl – Bílek, Zimerman, Hrubý, Matoušek (80. Kopačínský) – Richter (65. Porazil), Kalousek, Ondrášek, Rogers (56. Volman), Dejčmar (76. Sekanina) – Zelenka.