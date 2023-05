Naopak Horky toho využily a po dvou povedených brejcích zakončených Milnerem a Eichlerem šly do senzačního vedení 0:2.

Do druhé části nastoupila úplně jiná Hřebeč a prvních patnáct minut nebyli hosté za půlkou, jenže všechna zakončení šla mimo. Když se hra začala vyrovnávat, šel do hry Tomáš Jablonský. Baggio, jak se mu přezdívá, si v 78. minutě obhodil ladně beka hostů, a levačkou nechytatelně zavěsil. Za další tři minuty bylo vyrovnáno, to se po standardce klasicky prosadil hlavou stoper J. Dolejš. Tenhle stav už vydržel.

Reklama na fotbal i zloba obou. Šíma rozhodl o skalpu lídra v poslední minutě

„Baggia jsme po zranění šetřili, ale hru pak hodně zvedl a jeho gól nás nastartoval. Když jsme srovnali, vypadalo to, že zápas ještě zlomíme, bohužel už nezbyl čas. Bod musíme brát vzhledem k průběhu, když jsme byli sedmdesát minut v deseti, ale při síle našeho mužstva je to ztráta,“ hodnotil duel manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

Hřebeč – Horky nad Jizerou 2:2 (0:2). Branky: 36. Milner, 41. Eichler. Rozhodčí: Garaja. Diváků: 50.

Naopak Doksy se už na úvod duelu s Mnichovým Hradiště zaměřily a vyplatilo se. Tým hrál skvěle, něco sice spálil, ale hlavně pálil hosty doslova jako čarodějnice. Za půl hodiny vedl po krásných akcích a gólech Dlouhého, Nesládka a Galbavého 3:0! „Hosté si přivezli docela hlasitou hudbu a před zápasem vyhrávali tak, že jsme klukům řekl, aby jim ten magneťák stopli výkonem a nezahráli si už ani Gotta. Povedlo se,“ byl rád trenér Doks Martin Škvára.

Foto: Z vedení 3:0 zbyl Hostouni jenom bod, zbytečně posadila soka na koně

Jeho tým po přestávce sice inkasoval, ale na zvrat mysleli hosté jen chvíli, něž přišly další tři zářezy v jejich síti. Opět se trefil nestárnoucí „Čepi“ Galbavý, opět i Nesládek a rovněž Chaloupka.

„Byl to krásný fotbalový večer. Nepamatuji si tak skvělý výkon, klukům to prostě dřeplo. Ani nemohu nikoho vyzdvihnout, skvělí byli všichni. Možná Pepíka Galbavého, frajera, který má sto ligových startů, ale jezdí tam po zadku. A všichni pak dělají to samé. Byl to skutečný válec a pro takový fotbal to děláme. Soupeř mohl dostat klidně i deset branek,“ dodal Martin Škvára.

Doksy – Mnichovohradišťský SK 6:1 (3:0). Branky: 11. Dlouhý, 21. a 81. Nesládek, 33. a 71. Galbavý, 77. Chaloupka - 66. Zajíček. Rozhodčí: Suchý. Diváků: 100.