Doksy v minulosti párkrát schytaly od Klecan pořádný nášup, třeba před dvěma lety 1:8. Jenže už jsou jinde, tentokrát se hrálo spíše podle jejich not. Hosté sázeli na výborně hrané brejky a jeden jim dokonale vyšel už v 8. minutě – Dvořák 0:1.

Domácí ale bušili na vrata dál. Pěkný průnik Škváry zastavil faulem na poslední chvíli brankář Hrkal, ale od rozhodčího Remence dostal jen žlutou kartu. Trestný kop domácí neproměnili, ale další už ano, i když Hrkal zasáhl. Nejblíž k dorážce hlavou byl Samek a dostal merunu do sítě.

I po pauze Doksy pokračovaly v tlaku, jen se tentokrát nevedlo tolik jejich skvělým střelcům Nesládkovi a Balíkovi. Zaskočili však jiní – dorážkou se prosadil Jakub Škvára.

Do té době hlavně bránící Klecany poté začaly útočit a v samotném závěru se jim povedlo vyrovnat, ovšem už předtím viděl rozhodčí faul na brankáře Tesaře, a gól neuznal. Pochopitelně k velké nelibosti hostů.

„Emoce tam byly, ale nebylo to vyhrocené nějak přes čáru. Nám se zápas povedl, kluci byli většinu času lepším týmem, a že nám zabrali i jiní střelci mě nepřekvapilo. Už před sezonou jsem říkal, že máme tým, který hraje kolektivně a góly mohou dávat všichni,“ usmál se trenér Doks Martin Škvára.

A jak komentuje vedoucí příčku Doks v I. A třídě? „Je to hezký pohled, a kdyby mi někdo řekl, že po desátém kole povedeme tabulku, asi bych mu nevěřil, i když do pátého místa jsem chtěl, abychom byli. Ale dál budeme pokorní, řeči o postupech ode mne nikdo neuslyší. Budeme se rvát dál a uvidíme, co bude,“ dodal Martin Škvára.

Úlevu trefil v závěru Porazil

Hodně si oddechli Doberáci, Čechie totiž v těžkém špílu přetlačila dobře hrající Sedlec-Prčici 2:1 gólem Jakuba Porazila ze 79. minuty. Ani se nechtělo věřit, že oba celky jsou na chvostu tabulky, protože jak Čechie, tak zejména hosté zahráli výbornou partii. „Sehráli jsme devět utkání a tenhle soupeř byl mezi čtyřmi nejtěžšími,“ překvapil trenér Velké Dobré Karel Příhoda.

Byla to také dost velká divočina, protože hosté kopali dva pokutové kopy, zatímco Čechie ne, byť i ona jeden žádala. Jenže rozhodčí Nerad byl jiného názoru a asi nebylo ideální nasadit právě jeho, protože stejný muž řídil zápas Dobré i před týdnem ve Vestci. „Už tam jsem s jeho rozhodnutími měl problémy. Přitom do osmého kola jsem rozhodčí opravdu chválil, pískali výborně, ale s tímhle jsme si nějak nesedli. Za mne první penalta proti nám trochu diskutabilní, druhá po faulu brankáře Kindla naprosto jasná. Ale jasná byla i na našeho Pafkoviče, který má zhmožděný kotník. A byla tam i další rozhodnutí, která se mi hrubě nelíbila. Rozhodčímu jsem řekl, že si myslím, že zápas řídí proti nám. Nevyloučil mne prý jen proto, že jsem zůstal slušný,“ komentoval svou při s Vojtěchem Neradem trenér Dobré Karel Příhoda.

Ale zpět k utkání. Domácí museli nasadit čtyři hráče bez tréninku a šli do vedení Mertlíkem. Jenže právě on patřil mezi ty čtyři a zranění si obnovil. Na plac musel Kalousek. Hosté odmítli vyrovnání z první penalty, kterou zahodili, ale dál výborně presovali a dvacet minut před koncem z druhého pokutového kopu už vyrovnali.

Závěr ovšem patřil domácím. Povedly se jim tři brejky a z toho posledního Porazil udeřil – 2:1. „Překvapilo mne, jak dlouho hosté vydrželi s kvalitním presinkem, až v závěru jim už síly ubývaly. My toho využili, nicméně slavit rozhodně není co. Do konce podzimu ještě nutně musíme něco uhrát,“ hlásil Karel Příhoda, jehož tým čeká sobotní derby v Libušíně.

Právě ten vůbec nestačil na Chlumec a prohrál s ním vysoko 1:7. Baníku v sobotu nevyšlo nic. V úvodu mohl jít do vedení, ale Abrham nedal penaltu. Na malém hřišti pak hosté dovolili Chlumci dvě střely z dálky a obě skončily v síti. Když před pauzou Libušín hrubkou doslova daroval domácím třetí branku, bylo hotovo. Ve druhé části oslabení hosté rezignovali a domácí rozehráli velkou exhibici. „Někdy je lepší chytit takový debakl. Pár zápasů jsme vyhráli a všichni si asi mysleli, že to tak půjde automaticky dál. Ale hned po utkání jsme si to od plic vyříkali v kabině, jak to má být,“ řekl kapitán Libušína Jiří Veselý a slíbil, že v derby s Dobrou jeho tým podá lepší výkon.