Zásadní posilou je exligový veterán Josef Galbavý. Ve Slaném už s ním do divize nepočítali, ale A třídu rozhodně zvládne. K definitovní dohodě došlo ve čtvrtek. V generálce v Lužci (hrála se na přírodní trávě, ale ostrý start ve Voticích bude na umělce) se Galbavý ukázal fantasticky. Zařídil všechny čtyři dokeské góly! Na tři nahrál a byla na něj penalta. „Je to pan fotbalista,“ uznává Škvára a Galbavý potvrdil Deníku, že se na novou štaci těší.

A co těší prudkého, nelítostného, ale hráči oblíbeného kouče Martina Škváru? Je toho víc, ale hlavně skvělá parta. Příkladem je prý povedené zimní soustředění. „Odjelo na něj osmnáct hráčů áčka, navíc si to sami hradí. Kdo tohle má?“ hrdě říká trenér Doks, který s týmem chce zaútočit na postup, ale ví, že Spartak je silný. „Bude to těžké, ale popereme se. A když to nevyjde, svět se nezboří a brečet nebudeme,“ dodal.

V parádně zrekonstruovaném areálu Doks se každopádně fotbalu daří, a ať už to dopadne na jaře jakkoliv, pohoda tady vládnout dál.

A ještě jednu perličku: Do Spartaku Příbram odešel v zimě záložník Dan Sirůček. Na tom by zase tolik zvláštního nebylo, i když přestupy do vzdálenějších okresů obvyklé nejsou. ale za Doksy hraje několik jeho někdejších spolubojovníků z Vinařic, ať už jsou to Šoffer, Mařík, Dlouhý nebo Čampulka. O to pikantnější zápas lídrů soutěže bude.

