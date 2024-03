Velezkušený Marek Tóth natáhl v závěru derby krajského přeboru v Doksech k přesné ráně a rozhodl o tom, že fotbalisté Tuchlovic vyhráli i druhý vzájemný souboj sezony s velkým rivalem. Domácí litovali před perfektní návštěvou víc než tří stovek diváků zahození svých šancí, které vychytal brankář Skalák, který si také dobře poskládal břevna svojí svatyně.

Derby krajského přeboru z podzimu: Tuchlovice (v bílém) tehdy jasně přehrály Doksy 3:0, teď vyhrály i s trochou štěstí. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Doksy byly v zápase asi o něco lepším týmem, vypracovaly si víc možností ke skórování, ale na Skaláka si jejich střelci nepřišli. Zkušení, ani mladí. Galbavý dvakrát hlavičkoval do břevna, Zimerman narazil na fantastického Skaláka, jenž chytil už první střelu parádně, ale dorážku stopera zblízka až neuvěřitelně.

Snad největší tutovku měl sotva osmnáctiletý Matějka, jenže nadějná posila z Kročehlav svůj dobrý nástup do utkání nepodtrhla a poslala merunu z malého vápna nad…

Hosté při mnoha absencích kouzlili se sestavou. Útočníka Baratynskyyho stáhli na stopera, kde vypadli Duchoň i Fitko. Chyběli i další borci v čele s Růžičkou, ale zase hrál poprvé Lukáš Pihrt půjčený z Kladna (a výborně), obětavě pak naskočili Martin Vaigl a Jakub Jaroš. „Těm patří speciální dík. Když viděli, v jaké jsme situaci, pomohli, přitom Jaroš měl dva tréninky,“ hlásil Miroslav Supáček.

Podle něj se hrál spíše remízový zápas. „Základní stavební kámen našeho úspěchu položil skvěle chytající Skalák, zkušení hráči dobře drželi míč. Přežili jsme pár šancí i jednu megamožnost a jak už to bývá, v závěru domácí zkušeně potrestal Tóth,“ byl rád trenér.

Zato jeho protivník Martin Škvára byl ustaraný, jeho tým už úplně zapomněl střílet branky. Za posledních pět zápasů včetně přípravy dal jediný! „Přitom jinak klukům nemám vůbec co vytknout. Míra Supáček mi říkal, že to byl remízový zápas, ale podle mne jsme měli vyhrát jasně my. Oni měli jedinou šanci a dali jí, my z pěti nic. Jsme impotentní a to mě trápí, protože fotbal se hraje na góly,“ přiznal Škvára.

Na druhou stranu byl rád, jak se k porážce tým postavil, po utkání si hráči na dvě hodiny sedli a vše probírali. „Navzájem se povzbuzovali a věřím, že to zlomí. Potřebujeme to protrhnout nějakým ušmudlaným gólem, pak se to snad zlomí,“ doufá trenér Doks.

SK Doksy - AFK Tuchlovice 0:1 (0:0). Branka: 84. Tóth. Rozhodčí: Zíka. Diváků: 325.

Doksy: Kieryk – Samek (86. Doležal), Zimerman, Havelka – Sekanina, Steinbach (74. Chaloupka), Mertlík, Pešička, Böhm (67. Matějka) – Nesládek, Galbavý.

Tuchlovice: Skalák – Pudil, Baratynskyy, Nosek, Kárník – Bureš, Tóth (89. Hodan A.) - Cabejšek (85. Žahour), Pihrt, Ditrich (60. Jaroš) – Kraus (75. Vajgl).