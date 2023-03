O osudu zápasu se rozhodlo v závěrečné fázi prvního poločasu. V poli lepší Doksy sice přežily šanci Duchoně, který přetažený centr poslal do břevna, ale v 17. minutě udeřily. Využily chybu hostů při odkopu a následný centr poslal do sítě přesně Radek Neumann. Těsně před pauzou pak míč na hranici vápna zachytil Matěj Větrovec a přesnou ranou dal jako velice zkušený hráč svůj první kariérní gól v krajském přeboru.

„Taky hned manželce Janičce povídal, že na dnešní oslavu vůbec nehodlal jít, ale takhle musí,“ smál se tentokrát náhradní brankář Jaroslav Tesař, který v utkání spolu s Tomášem Procházkou zaskočili za ještě distancovaného kouče Martina Škváru.

Už vážně Tesař doplnil, že první hezká branka Doksy trochu uklidnila, druhá do šatny ještě víc.

Po přestávce se ale jeho tým nechal zatlačit do defenzivy mnoha standardkami, brankář Švarc už hlasitě žádal spoluhráče, aby aspoň minutu zkusili nefaulovat. Střídající Vaigl z jedné mohl snížit, jeho prudkou hlavičku ale parádně vyrazil právě mladý Švarc.

Stále častěji pak Tuchlovice pouštěly domácí do brejků, ať už to byl boltovsky rychlý Sekanina nebo vychytralý mazák Galbavý. Zlobil i Nesládek (byť za zákrok na brankáře Skaláka si vysloužil ostrou kritiku Brnovjáka a žlutou kartu) a jeho poslední akce skončila faulem Kubů, po níž měl šutér šanci kopnout si penaltu (odpískal ji v sobotu velmi přesný rozhodčí Richard Svoboda, mimochodem dříve hráč i trenér Tuchlovic). A tu přes Skalákův zákrok nakonec proměnil – 3:0.

„Domácí vyhráli zaslouženě, na rozdíl od nás dali góly. A my jim je chybami de facto připravili. Hráli tak, jak se hraje o záchranu, my ne. Snad hráči pochopí, že už nám teče do Titanicu a budou muset nastoupit k pumpám,“ našel i při znatelném rozladění vtipnou notičku trenér Tuchlovic Miroslav Supáček, jemuž stále chybí dost opor, v sobotu hlavně Fitko, Nosek, Jaroš a Kraus. Jaroše navíc čeká operace, jeho góly mužstvu hodně chybí.

Domácí jsou teď naopak celkem zdrávi a budou dál útočit. „Začátek ovlivnila naše nervozita, spoustu dobrých věcí jsme nedohráli. Bylo vidět, že to byl náš první jarní zápas, ale byl to boj, který jsme zvládli. A body jsme nutně potřebovali, už kvůli psychice, protože jsme utekli z posledního místa,“ hodnotil Jaroslav Tesař.

Teď si přeje, aby mužstvo bojovalo takhle dál a přidalo víc fotbalovosti. „Jelo se podle plánu, který jsme si dali,“ dodal.

Doksy – Tuchlovice 3:0 (2:0). Branky: 17. Neumann, 45. Větrovec, 86. Nesládek (PK). Rozhodčí: Svoboda. Diváků: 160.

Doksy: Švarc – Havelka, Prošek, Pešička, Černý – Čampulka (46. Fišer), Větrovec (46. Dlouhý), Neuman (85. Zlata), Galbavý (90. Kostka), Sekanina – Nesládek.

Tuchlovice: Skalák – Brnovják, Duchoň, Baratynskyy, Kárník – Cabejšek, Tóth, Kubů, Žahour (86. Červenka) – Sedláček – Ditrich (56. Vaigl).