Doksy je sice loni na podzim poprvé porazily 2:1, jenže jinak na ně zahrát neumí a není to první vyšší porážka. Tým kouče Martina Škvára poprvé klesl ze druhého místa za Nelahozeves a jeho naděje na postup se hodně ztenčily.

Dárky pro Pilku: Jarošův hattrick i bomba à la Roberto Carlos

Libušín je v konci soutěže ve složité situaci. Na záchranu už nemá, zato jeho soupeři z Chlumce jde pořád o hodně a možná i proto zápas od začátku ovládal. Hlavně zásluhou šikovného Matěje Krejči vyhrál jednoznačně 6:1.

Baník to měl ale těžké. Už v týdnu skončil na jeho lavičce trenér Marek Abrham, který už nebyl na posledním zápase ve Zdicích, a hlavně scházel nemocný brankář Poráčanin. A protože dvojka Koco je zraněn už od zimy a zraněn je také kapitán Veselý, který chytit umí, musel mezi tyče útočník Křenek. Také on sice nějaké zkušenosti z branky má, ale na Chlumec to o víkendu nestačilo…