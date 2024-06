Mnichovo Hradiště hraje většinou pohledný fotbal, jenže bylo v tak složité situaci, že vsadilo na úplně jinou kartu: tvrdost, důraz, dojet každý souboj naplno. To se Doksům vůbec nelíbilo, hlavně když z placu musel brzy kvůli zranění nejrychlejší hráč Kladenska Sekanina (mimochodem by měl zamířit o soutěž výš do Slaného a trenér Škvára to považuje za ocenění práce klubu) a později i ten, který ho vystřídal – David Chaloupka. Pro Chaloupku dokonce musela přijet sanitka (koleno) a se Sekaninou ho spojuje, že po sezoně také odchází – za kamarádem Davidem Müllerem do Švermova.