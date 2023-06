Domácí mají se sestavou také svoje problémy, minule si navíc bez účasti trenéra Martina Šalamouna udělali ostudu prohrou na půdě slabého Tatranu Rakovník. Tu toužili napravit. „Kluci sami věděli, že to na Taranu nebylo dobré, takže jsme si sedli a trochu si popovídali a vše si vyříkali. Hlavně jsme zezadu chtěli hrát na nulu, počet našich inkasovaných gólů se mi moc nelíbí,“ říkal trenér Braškova Martin Šalamoun, a by jeho pokyny hráči dobře slyšeli, sám se postavil do středu obrany.

Hostouň se do šancí dostávala sporadicky, ale vzadu ji držel vynikající brankář Tetour z áčka. Ale jen půl hodiny. Pak přišla pěkná akce, kterou Stibor zakončil bombou do spojnice a k odraženému míči mířila dvojice Krovoza a bránící Šnirc, který byl nakonec tím, do dopravil merunu do vlastní klece. Za chvíli na to se do šance dostal Brodský, ale vše ještě vylepšil pro Korpu, jenž nemohl mít potíže zavěsit.

Víc branek už moderní braškovský stánek neviděl, jen zmařené šance domácích. A bohužel i jedno vážné zranění, které domácím radost dost kalilo. Stibor po vzdušném souboji dostal ránu do hlavy, ztratil vědomí a plnou vahou dopadl na bok. Musela pro něj přijet sanitka. „Nevypadalo to pěkně. Je pořád v nemocnici a čeká ho operace lícní kosti, kde má prý nějaké úlomky. Všichni mu přejeme brzké uzdravení,“ myslel na svěřence Martin Šalamoun.

Také hosté tohoto zranění hodně litovali, zápas samotný ale přes prohru nehodnotil Roman Pavelec jako nepovedený. „Bohužel jsme museli nastoupit v opravdu dost slátané sestavě,. Navíc s kluky, kteří byli utahaní nebo po rozlučce. I proto byli domácí silnější v soubojích a rychlejší na balónu. Zápas rozhodly dvě branky, které bych zařadil do kategorie šťastných, jinak vše probíhalo v klidném tempu,“ shrnul svoje pocity Roman Pavelec, jehož tým ještě míří do Vraného. Braškov hraje opět doma, se Lhotou.