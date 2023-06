Korunovace nového fotbalového přeborníka Středočeského kraje, nic jiného se v sobotu v podvečer ve Hřebči nečeká. V taháku předposledního kola domácí tým hostí druhou Sokoleč, pokud ale neprohraje o tři a více gólů, bude jasné, že krajský přebor s předstihem opanuje. A může se těšit třeba do divize.

Výprava vedoucího týmu krajského přeboru SK Hřebeč na zápasech italské Serie A v Miláně a Bergamu. | Foto: se souhlasem SK Hřebeč

„Nebude nám vadit ani porážka o dvě branky, to je fakt, ale na to já hrát rozhodně nebudu. Pro mě existuje v tohle zápase jediný cíl: vítězství!“ jasně hlásí hrající trenér Hřebče Miroslav Novák. Jeho tým má totiž náskok šesti bodů a Sokoleč na podzim přehrál 3:1. Také celkové skóre má o parník lepší.

Také proto Novák s jedním s manažerů klubu Jozefem Janíkem připravuje jedno překvapení – pokud tedy k oslavě dojde. Sokoleč má totiž svou kvalitu, což druhé místo jasně dokládá. „Ale venku nejsou tak dobří jako doma,“ připomíná Novák.

Ve Hřebči se tentokrát nehraje dopoledne, jak je zvykem, ale odpoledne od 17 hodin. Jednotný výkop všech duelů nařídil Středočeský krajský fotbalový svaz a Novákovi se tohle rozhodnutí nelíbí. „Chtěli jsme hrát od 12 hodin a byli jsme dohodnuti i se soupeřem. Důvod je jasný, aby zápas o všechno mohlo vidět co nejvíc fotbalových fanoušků. Jenže svaz to zatrhl, což nechápu, protože pořád omílají, jak je důležité dělat všechno pro fotbal a jeho popularizaci. Tohle je podle mne opak,“ zlobí se hrající kouč a nebezpečný útočník Hřebče.

Foto, video: Vítězem poháru SKFS jsou Průhonice, rozhodly hodně rychle

Mimochodem sám hraje také individuální bitvu, s 23 góly vede tabulku kanonýrů celé soutěže před velimským Janem Jíchou (20). V posledním kole se oba celky utkají ve vzájemném souboji, rozhodne se až tam? „Já doufám, že dám teď v sobotu dva fíky a příští týden už nebudu muset na plac,“ směje se Novák.

Zvážní při otázce, zda jeho klub kývne na případný postup do divize. Manažer Štěpán Sádecký dokonce v rozhovoru pro Vaše Kladno odtajnil jména Hřebečáků, kteří by se teoreticky nabízeli, tedy Štěpána Hanzlíka z SK Kladno a Vojtěcha Mentbergera (kopal za Hostouň). „Vím, že Štěpán tahle jména zmínil, já o nich spíš pochybuji. Hanzlík sice bydlí v podstatě u nás na hřišti a občas za námi v pohodě zajde, ale nevím, jestli by z Kladna odešel a jestli bychom zrovna stopera potřebovali. Mentberger hraje v Rakousku, tomu nemůžeme absolutně konkurovat finančně,“ míní Novák, ale na jiné hráče políčeno má.

Obrazem: Družec se těší na sobotní oslavy sto let založení klubu

„Mám teď jednání se dvěma dalšími z divize a ČFL. Nicméně abychom šli do divize, potřebuji jich získat aspoň pět. Takových, kteří odmakají aspoň dva tréninky týdně a budou se připravovat také sami. Nás je sice dost, ale vždycky někdo odpadne a řešíme to pak narychlo. A abych pak jel třeba do Sokolova s jedenácti kluky, to fakt nechci. Jinak si ale myslím, že by náš kádr na nějaké sedmé osmé místo v divizi měl v pohodě,“ tvrdí Miroslav Novák.

Jak to nakonec dopadne? Uvidíme, zda malá vesnička u Kladna vystrčí svoje drápy až do čtvrté nejvyšší soutěže. Jisté se zdá, že dobrý fotbal se bude ve Hřebči hrát dál.

Teď jde o to, aby se povedla sobotní oslava. Loni se končilo výhrou v poháru, a letos…?