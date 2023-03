Že to nebude mít hřebečská parta s Českým lvem tak jednoduché jako na podzim, to poznala velmi rychle. Už po minutě se ze standardky prosadil Jakub Krůta a následně měli domácí ještě jednu tutovku. Teprve pak hostům došlo, že už přes příšernou zimu fotbalové jaro začalo a měli by začít fárat.