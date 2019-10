UNHOŠŤ – DRUŽEC 2:0

Hra Unhoště dál drhne, ale proti Družci to nakonec stačilo. Domácí letní ex-ligová posila Pavel Bartoš brzy skórovala po rohu, kdy hlavou trefila centr Gerharda. Jenže pak už se Unhošti dlouho nedařilo zaparkovaný autobus bojovníků z Družce překonat. Hosté se soustředili na obranu, ale jednou trefili zvenku i tyčku (Gestberger) a to už se blížil konec. Nakonec se dočkala pojišťovacího druhého gólu domácí ekipa, když dvojice Hoch – Vokoun zmátla zeď při TK a Vokoun obstřelem trefil přesně.

„Herně to pořád není ono. Máme dobré posily, ale musí se sehrát a musíme hrát víc přímočaře. Chybí mi i víc lehkosti,“ mínil šéf Unhoště Martin Šimáček.

Hosté byli pořádně naštvaní na rozhodčí i na domácí klub. Zkušený ex-ligový Jaromír Šilhan, který je asistentem trenéra v Králově Dvoře (ČFL), si nebral žádné servítky. „Unhoště už má dost každý. Do novin o tom nikdo nemluví, ale já to klidně udělám. Aby v B třídě předváděli tohle, kdy v první půli píská rozhodčí normálně, ale když to domácím nejde, tak začal vše otáčet a pouštět pětimetrové ofsajdy, to nemám zapotřebí tam hrát. Člověk se jde v téhle soutěži zpotit, zahrát si a pak musí tohle absolvovat. Radši jsem se nechal vystřídat a končím. A v Unhošti by se měli probrat a jít hrát okres, když na to nemají,“ valil ze sebe Šilhan slova zloby.