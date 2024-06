Druhá polovina jara se mladému celku Kladna daří. Porazil silné soupeře včetně druhých Tuchoměřic, nepovedla se mu jen koncovka minulého zápasu s Jílovištěm. V Sedleci-Prčici to bylo přesně naopak, tady divokou koncovku Kladno ukočírovalo. „Vyhrát 1:0 s tímhle týmem, to se mi asi nikdy nesplní, ale 4:3 je ještě hezčí. Ještě po tak pěkném gólu, který si Honza Duda za svůj nejlepší jarní výkon zasloužil,“ usmíval se jeden z trenérů Kladna Tomáš Abrham.

Jeho týmu se povedla už první půle, kdy hrál dobře a Truhlář proměnil svou šanci na 0:1. Jenže po obrátce si domácí pomohli standardkami a otočili na 2:1.

Pak přišla bláznivá koncovka. Truhlář sice jindy dost šancí spálí, ale tentokrát byl bezchybný a hned zase vyrovnal (80.). Navíc za dvě minuty přidal branku na 2:3 Duda, to už se blížil konec utkání.

V něm ale kladenská obrana nechala osamoceného Prchlíka a ten hlavičkou srovnal (85.).

Naštěstí přišel zmíněný trestný kop Jana Dudy a po parádní ráně gól na 3:4.

„Když už člověk cestuje takovou dálku, nechce jet domů s prázdnou. Na mokrém, ale výborném hřišti kluci hráli dobře už do poločasu, pak nás ale srazila naše bolest, obrana standardek. Ale kluci bojovali do konce a tentokrát to vyšlo. Jsme rádi, že jsme se zachránili a že jsme až na ten minulý zápas předvedli i dobrou sérii výsledků,“ byl rád Tomáš Abrham.

Sedlec-Prčice – SK Kladno B 3:4 (0:1). Branky: 58. Davídek, 76. a 85. Prchlík – 14. a 80. Truhlář, 82. a 88. Duda. Rozhodčí: Prosr. Diváků: 150.

Kladno B: Cimrman – Kácl (75. Klvaň), Abrham, Noll, Veiner - Truhlář, Slabý, Bokša, Jančí (88. Čapek) – Čermák, Duda (90. Ševce).