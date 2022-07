Mikuláš a Martin Pospíšilové to neměli v Tuchlovicích snadné. Dojíždět na tréninky z Kralup, to nebyl med, i proto kývli právě na nabídku klubu ze svého města a míří do Čechie, která chystá silný tým.

Kouč Miroslav Supáček se na bráchy nezlobí stejně jako na Marcela Kedroně. Tenhle odchovanec klubu, který v mládí prošel i pražskou Spartou, se po letech poctivých služeb rozhodl, že kariéru zakončí. A to bude citelná ztráta. „Má to složité, jede jim firma na střechy, mají hodně práce. Často jsme mu musel ulevit při tréninkách a kdo mě zná, tak ví, že to dělám nerad. Nicméně on zápasy zvládal i tak velmi dobře,“ chválí trenér a s úsměvem dodává: „Pořád věřím, že mu to nakonec nedá a ten klandr ještě přeskočí!“

Případnou náhradu by prý znal a láká ji, ale jména zatím prozradit nechce. Jen to, že jde o mimořádně poctivého borce, který zatím hrál zbytečně jen B třídu, přitom má na víc…

Nicméně Tuchlovice mají i posily hotové. Na volné přestupy získaly dvojku z Tuchlovice Sedláček – Kárník, největším úlovkem je pak stoper Duchoň, jenž pomáhal dovést Rakovník až do třetí ligy a tu s ním pravidelně hrál. Duchoň je ze Strašecí, nebude to mít daleko, ale…

„Stál jsem o něj roky, pořád jsem ho otravoval. Už do dorostu v Kladně, pak i do Hostouně, ale tehdy dal přednost Rakovníku. Hráč je to skvělý, bohužel nemůže trénovat. Má práci v Temelíně a v týdnu se domů nedostane. Přesto jsme rádi, že ho máme,“ nezakrývá Miroslav Supáček.

František Sedláček kdysi hrával i za Teplice či Duklu a po příchodu na Kladensko budou Tuchlovice už jeho třetím klubem, předtím to byla Hřebeč a Lhota.

Štěpán Kárník prošel mládeží Kladna, pak si odskočil do Hostouně a přes Lhotu míří do Tuchlovic. „S některými kluky od nás hrál a velmi dobře ho znám z Hostouně i já. Zajímavý hráč a dostane svou šanci. Navíc je natěšený, z toho mám radost,“ tvrdí Miroslav Supáček.

Jeho tým začal přípravu ve velkém stylu. První trénink odmakalo 16 hráčů do pole a dva gólmani, druhý ještě o jednoho hráče víc. Pomáhají také borci z béčka, které by Supáček rád viděl o soutěž výš. Pokud by se v okresním přeboru místo uvolnilo, pak by skutečně Tuchlovice B byly na řadě.

Každopádně je čekají čtyři přípravné zápasy, které sehrají tradičně na svém víc než kvalitním tréninkovém hřišti v Srbech. Vždy v sobotu v 10:15 postupně s Podolím, Mostem B, Tempem Praha a Dobroměřicemi.

Začíná se už tuto sobotu 16. července.

