Tuchlovice částečně omlouvá, že nastoupily po čtrnáctidenní karanténě a ještě na place nejfotbalovějšího klubu soutěže. A ten je nešetřil. Kalaš dal dvě branky už dolů sedmé minuty, pak sice hosté chvíli příval gólů zastavili, ale poslední čtvrthodina už zase byla hrozivá. Poločas byl 6:0 a ani pak se příval branek nezastavil, Klíčany byly při chuti. Za hosty snižoval na 7:1 Kedroň, jinak se na nic nezmohli.

Kvůli výši debaklu výbor klubu nakonec už v neděli rozhodl o odvolání trenéra Ivana Nováka. „Já zápas neviděl, ale skóre je opravdu vysoké a proto jsme se rozhodli, že je potřeba udělat razantnější zásah do týmu,“ vysvětlil Josef Bešta s tím, že chyby zdaleka nebyly jen na straně trenéra. "Jemu naopak děkujeme, že nám pomohl."

Mužstvo nyní povede bývalý ligový hráč Kladna Lukáš Hajník, který v Tuchlovicích delší dobu působí jako asistent. Teď bude poprvé hlavním koučem. „Schovávat se za koronavirus nebudeme, to by byla zbabělost. Z hráčů, kteří nastoupili, ho nikdo neměl a jen prostě netrénovali. Vše je o přístupu k fotbalu, který musíme razantně změnit a přehodit výhybku. Protože tohle je cesta do pekel,“ řekl Hajník Deníku s tím, že už nyní má v hlavě, jak mužstvo dostal na novou vlnu. „Teď zapracujeme hlavně na psychice, hráči musí pochopit, že jdeme dál a čekají nás další zápasy. Vrátíme se k tomu, co umíme: dobře bránit a dát do boje všechno,“ dodal Lukáš Hajník.