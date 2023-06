Lépe skutečně začali hosté a zejména mladík Chlumský, jemuž se dařilo a dal dvě branky. Pak mohl završit hattrick, jenže potřetí už neuspěl a zápas se postupně začal lámat spíše na domácí stranu.

Nejdřív si dal Skalák nešťastného vlastence po standardce Jarába, a pak si zaběhl za obranu Kubík, stoper D. Portužák ho fauloval a nemohlo přijít nic jiného než červená karta! Trest pro Baník byl navíc dvojnásobný, protože Kubík kopl trestňák dokonale a vyrovnal.

Obrazem: Doma vládl Braškov, stínem je vážné zranění hlavy Stibora

Hned po změně stran vranský Košťák oplácel faul a sudí Stádník neměl podruhé jinou možnost, než tasit červenou kartu. Vraňáky však nakonec tahle nedisciplinovanost jejich hráče nemrzela. V 82. minutě svou sílící převahu přetavili v gól, k němuž jim notně pomohl brankář Poráčanin, jemuž vypadl snadný míč od vlastního obránce a Kubík měl snadnou práci – 3:2. „Byla to jediná chyba Farise za celou sezonu, proto jsem mu neřekl ani jedno špatné slovo. Mnohokrát nás podržel, nebylo by to vůbec na místě,“ hájil gólmana Jiří Veselý absentující kvůli zranění.

Vranskou radost poté znásobil ještě jedním zásahem jejich kapitán a vůdce Adam Fedrhanc a v klubu po delší době panovala spokojenost.

„Bylo dobře, že se nám podařilo do poločasu vyrovnat a vrátit se do utkání. Druhý poločas jsme měli o něco málo více ze hry, a strhli vítězství v náš prospěch. Vzhledem k počasí (vedro), si myslím že hrál oboustranně dobrý fotbal. Bez zbytečných záludných faulů, což je docela vzácné oproti jiným soupeřům. Kluky musím tentokrát opravdu pochválit,“ hodnotil domácí trenér David Cimrman a chtěl by ještě zvládnout poslední zápas s Hostouni, pak bude spokojený.

Lhota se v B třídě spasila, pomohla jí výhra ve Hředlích. Dolů jen Rakovnicko

Mladší Jiří Veselý, kterého s Cimrmanem spojuje minulost na stoperském postu v SK Kladno, se s kolegou na hodnocení shodl. „Vranští do nás po přestávce víc bušili, ale já kluky pochválím. V minulých zápasech jsme třeba vyhráli, ale výkon moc dobrý nebyl, teď se mi naopak líbil. Navíc to byl hezký fotbal na krásném trávníku,“ dodal Jiří Veselý.

Doplňme, že Vraný nečeká doma jen zápas s Hostouní B, ale 24. června má klub oslavu 90. let fotbalu na Vraném. O velké akci báječné fotbalové obce budeme včas informovat.