Lhota chtěla soupeře potrápit pevnou obranou a co nejdéle udržet bezbrankový stav, jenže to se jí vůbec nepovedlo. Záhy musel hasit Kwame jasnou šanci a Pužík z penalty nezaváhal – 0:1. Hra se pak srovnala, ale po průnikové přihrávce hostů hasil nebezpečí tentokrát Kasík a při skluzu podle rozhodčího zároveň fauloval – druhá penalta a opět Pužík 0:2. Když pak po rychlé akci pálil Vokáč přesně do šibenice a zvýšil na 0:3, bylo o vítězi rozhodnuto.