Domácí sice měli zmíněného Folprechta, ale zase jim chyběly opory obrany Duchoň (v trestu), zraněný Fitko a v podstatě i Kubů. Je sice záložník, ale obraně pomáhá nadstandardně. Kromě téhle trojky scházeli také dorostenec Matějovský, Brnovják, Pilař, Kraček či nestor Vaigl a dokonce i nemocný trenér Supáček.

Poříčí toho využilo! Tuchlovice byly lepší jen v úvodu, ale po necelé čtvrthodině neuhlídaly brejk po vlastním rohovém kopu a Matoušek je potrestal – 0:1. Následně se z penalty prosadil Hašek.

Do druhého poločasu šly Tuchlovice odhodlaně, po několika šancích se konečně trefil v 66. minutě Pudil, ale na zvrat domácí neměli sílu, ani kvalitu.

Když v samém závěru přešli na otevřenější 3:4:3, tak využil většího prostor opět Hašek a jistil v 87. minutě na 1:3.

AFK Tuchlovice - Posázavan Poříčí n/S 1:3 (0:2). Branky: 66. Pudil – 13. Matoušek, 25. a 87. Hašek (první z PK). Rozhodčí: Pudil. Diváků: 150.

Tuchlovice: Skalák – Růžička, Pudil, Nosek, Kárník – Cabejšek, Bureš, Tóth, Ditrich (46. Baratynskyy) – Folprecht – Kraus (71. Žahour).

Sázka na ofenzivu nevyšla

Doksy se na půdě hvězdami nabitého Milína pokusily o totéž, o co Sparta proti Liverpoolu. A dopadly podobně, 0:6 navíc padly i s přípravou na Zličíně podruhé v řadě. Odvážnou hrou se hosté dostávali i do šancí, jenže ty neproměnili a naopak jejich volnější defenzivu domácí větrali. Hlavní hvězda Václav Kadlec se prosadila jako první, přitom si v podstatě nakopl vlastní nohu.

Šťastná trefa domácí uklidnila a pak už řádili tak, jak se od nich čeká v podstatě v každém kole. Góly dávaly i další ofenzivní hvězdy, které by bral do kádru lecjaký tým hrající o dvě či tři soutěže výš. Ať už to byli Gabriel, Rom nebo střídající Bican, jenž slavil narození potomka.

„Se vší skromností se od nás takové zápasy čekají. Splnili jsme, co jsme chtěli. Že utkání skončilo 6:0, vypadá sice jednoznačně, ale doma bychom měli zápasy takhle odehrávat,“ uvedl autor úvodní trefy Václav Kadlec, někdejší reprezentant a hvězda Sparty.

Doksy, které poprvé nasadily kluky bez jediné zkušenosti v tak vysoké soutěži (Mertlíka a Steinbacha v základu, pak ještě Matějku) si sice domů odvezly tenisového “kanára“, avšak od Milína za předvedený výkon dostaly slova respektu. „Soupeř ukázal, že je fotbalový, měl tam kvalitní hráče, takže utkání nebylo jednoduché. Vždy si pomůžeme prvním gólem a pak už je utkání pro nás lehčí. Je rozdíl, jestli sem někdo přijede jenom odkopávat, chodit do faulů a tak. Když se někdo snaží hrát fotbal a konstruktivně, tak nám to vyhovuje,“ přiznal kouč Milína Martin Malý.

Milín – Doksy 6:0 (3:0). Branky: 29. a 54. Gabriel, 21. Kadlec, 33. Pastyrik, 68. Bican, 77. Rom. Rozhodčí: Kurka – Nehasil, Fila. Diváci: 300.

Doksy: Švarc – Černý, Samek (63. Matějka), Zimerman, Havelka – Sekanina (65. Škvára), Čampulka (46. Böhm), Steinbach, Mertlík, Pešička – Nesládek (68. Galbavý).