Domácí hlavně bránili, na otevřenou partii se necítili. A využívali chyb. Nejdřív Jindra po minele obrany hostů, kterou sice málem Ondrejička zachránil, ale Jindra dorážel přesně. Před půlí Marek tečí na přední tyči vyrovnal, jenže po pauze propadl dlouhý míč za obranu Hostouně a rychlý Zahradník v sólu nezaváhal.

Pak už Hostouň hodně tlačila a hlavně Motlík byl blízko vyrovnání. Z trestňáku trefil břevno a po chvíli kopal dokonce penaltu. Pospíšil mu ji však bravurně čapl a držel pro tým naději na tři body. Kdyby v samotném závěru Erba z ideální pozice hlavičkoval lépe, Jedo by vyhrály, ale nedal a z protiakce náhradník Bříza utekl a vyrovnal.

Historický okamžik pro Hostouň, přehrála talentem napěchovanou Slavii!

Hostouň nabitá energií pak obrat dokončila. Opět u toho byl mladý navrátilec z hostování ve Hřebči Bříza, který parádně oslovil Katolického a ten obrat dovršil. „Pro mě osobně to nebyl moc povedený zápas, ale důležitý je tým a ten ho zvládl. Nebylo to jednoduché, protože domácí zaparkovali na svojí půlce autobus a těžko jsme se prosazovali,“ ulevila si hostouňská legenda František Motlík, jehož tým čeká ve středu od 18 hodin dohrávka duelu s Braškovem. „Ten snad bude chtít hrát fotbal, tohle se fakt nedalo. Domácí jen bránili a zakopávali míče. To přece nemůže diváky, ale ani hráče bavit,“ zlobil se trenér Hostouně Petr Študent.

Domácí ikona Robert Nedvěd, tentokrát jen na střídačce, byla rozmrzelá. A duel hodnotila ze zcela jiné perspektivy. „Protože mi udělali radost kluci, jak se toho zhostili. Hráli fakt skvěle, třeba Paluba nikdy nebyl na stoperu a teď uskákal i vysokého Motlíka. O to víc je škoda, že jsme konec takhle nezvládli,“ mrzelo Nedvěda, jehož mužstvo potřebuje uzdravit opory na víkend, kdy hraje v Lubné, která má o tři body víc.

Jedomělice – Hostouň B 2:3 (1:1). Branky: 27. Jindra, 50. Zahradník - 42. Marek, 90. Bříza, 90. Katolický. Rozhodčí: Brožek. Diváků: 70.