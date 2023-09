Trenér hostů Marek Abrham nasadil novou posilu Vladimíra Kolmistra, ale zápas rozhodl muž, jenž ho během druhé půle nahradil. V 78. minutě zakončil Robin Havlíček rychlý výpad do obrany, která se soustředila na protesty (spoluhráč Zieber ležel na zemi). Chvíli poté zápas uzavřel Jindřich Faktor svou šestou trefou sezony.

Ale posila ze Hřebče si musela pěkně odfouknout, protože už v 6. minutě kopala penaltu, kterou však brankář Mario Kolumbič parádně lapil! Penalta byla jasná, spíš zaráží, že fauloval technik Kaválek a spadl tvrďák Andruchovič. Tenhle souboj by dával větší smysl na druhé straně, ale časy se mění a hrající kouč Tomáš Abrham nasadil střelce Kaválka dozadu…

Zdroj: Rudolf Muzika

Sám se pohyboval na hrotu a snažil se využít nějakého dlouhého nákopu. Ale Zelenka ho hlídal bravurně. Koho neuhlídal, to byl Matouš Hrubý. Po nádherné diagonále Zlaty za obranu měl mladíček tutovku, ale rána na přední tyč nebyla dost důrazná a Martin Kindl ji lapil. Byl by to zajímavý zásah, protože táta Hrubého je žijící legendou Velké Dobré a oba starší bráchové za Čechii také kopali dlouhé roky.

„Byla to naše největší šance, ale to je fotbal. Musíme přiznat, že Velká Dobrá byla lepší a dlouho nehrál na Slavoji takhle kvalitní celek,“ uznal domácí předseda Petr Kovář.

Dokeská senzace a loupež za bílého dne, do Tuchlovic se volá: Fitko na hrad!

Hosté sice tlačili, ale šancí moc neměli. Do přestávky kromě penalty snad jen hlavičku Andruchoviče. Po změně stran hráli dál trpělivě, Slavoj taktiku neměnil a jeho beton se měnil v prešovský. Nakonec praskl po zmíněném zásahu Havlíčka. „Odrazil se ke mně za vápnem trochu šťastně míč a padlo to tam,“ popisoval Robin Havlíček svou první trefu v doberském dresu.

„Bitvu o Kožovku jsme prohráli, což jsme nechtěli. A i když si soupeř výhru zasloužil, mrzí nás to, protože první gól byl zbytečný. Musíme se soustředit na hru až do pískání,“ má jasno Petr Kovář.

Robin Havlíček mínil, že zápas byl složitý, protože soupeř hrál hodně zataženě. „Těžko se nám do nich dostávalo, nepomohla nám ani neproměněná penalta. Nicméně ve druhé půli se nám to povedlo zlomit. Po mém gólu jsme měli ještě pár dalších šancí a jednu jsme proměnili. Za konečných 2:0 jsme určitě rádi a konečně vezeme první body zvenku,“ těšilo hrdinu zápasu Robina Havlíčka.

Slavoj Kladno - Čechie Velká Dobrá 0:2 (0:0). Branky: 78. Havlíček, 84. Faktor. Rozhodčí: Mižič. Diváků: 200.