Sedlčany (9. místo, 21 bodů)

Na podzim jste jako jediní našli recept na Milín (4:0). Co byste na lídra soupeřům poradili a chystáte se podobně překvapit i na jaře?

Vlastimil Zelenka (trenér): V zápase s Milínem jsme předvedli poctivý výkon do defenzivy a vycházela nám hra na rychlé brejky. Hráli jsme samozřejmě s maximálním nasazením. Nutno říct, že jsme měli i štěstí, že soupeř v úvodu zápasu zahodil několik dobrých příležitostí. Na jaře chceme porazit každého včetně lídra soutěže. Soupeři mají problémy právě s naší rychlou ofenzivou a důrazem v osobních soubojích, to by mělo platit na každého.

Libiš (10. místo, 17 bodů)

Čím si vysvětlujete propastný rozdíl vašich výkonů doma (16 bodů) a venku (1)? Vystačíte případně pouze s „domácími“ body i na jaře?

Miroslav Kratochvíl (trenér): Hrozně v tom hraje roli psychika. Jakmile začneme prohrávat, hráči mají svěšené hlavy a nechtějí, nebo nedokážou za to vzít. A to je jeden vedle druhého, tedy kromě Moravce. Ten to prostě chce zlomit, našel se na stoperu, hecuje to… K tomu se přidává Macháček, ale dva hráči z týmu je strašně málo. Jedeme ven a nejsme ani poloviční, my jsme žádní. Jeli jsme do Milína a de facto už v autobuse jsme zapomněli hrát fotbal a jeli jsme jenom na výlet. Byly tam dobré zápasy jako s Povltavskou, kde jsme si mysleli, že bychom měli bodovat. V Poříčí, na prvním zápase, kde jsem byl, mě překvapil kádr, který v Libiši zůstal, a jeli jsme tam se třemi dorostenci. Ale hráči bojovali, což bylo hodně důležité, a předvedli výkon na body, ale bohužel se to nepotkalo.

Chlumec (11. místo, 16 bodů)

Hned druhé jarní kolo přinese domácí zápas s Tochovicemi, které jste trénoval ještě na podzim a odkud v zimě přišel útočník Sirotek. Očekáváte vypjatější zápas? Jak se těšíte?

Erik Šlechta (trenér): Je pravda, že hned ve druhém jarním kole přivítáme Tochovice a určitě se na zápas těším, ale ne úplně nějak speciálně. Samozřejmě na to bude větší pozornost, ale máme 15 zápasů na jaře a do každého půjdeme stejně. Kluky tam znám moc dobře a mám s nimi nadstandardní vztahy, což je vidět i na dvou příchodech v podobě Sirotka a Míry Čížka, takže nějaká hecovačka tam bude vzájemná, ale v duchu fair play.

Mnichovo Hradiště (12. místo, 16 bodů)

V domácích zápasech jste posbírali nejméně bodů ze všech týmů. Přišli jste už na to, proč tomu tak bylo, a bude váš stadion na jaře pevnější tvrzí, než tomu bylo na podzim?

Aleš Kohout (trenér): To, že máme nejméně bodů z domácích zápasů, mě určitě mrzí už kvůli našim divákům, kteří nás podporují. Co bychom měli určitě změnit? Začal bych především tím, že musíme fungovat jako celek a vyvarovat se individuálních chyb. Je to samozřejmě i o proměňování šancí, kterých jsme doma měli dost, a výsledek by byl taky jiný. Doufám, že zimní příprava přinese dobrý vstup do jarní části a budeme víckrát bodovat i na domácím hřišti.