Už je to dávno, kdy si talentovaného fotbalistu Radka Ráce vybrali z Kladna do dorostu…

Martin Malý (trenér TJ Ligmet Milín) 1. Bylo by rouhání říct cokoliv jiného, než že jsme všichni spokojení s tím, jak pro nás podzimní část dopadla. Určitě byly i pasáže zápasů, které nám nevyšly podle představ, ale jako celek byl podzim vydařený a klukům patří velké poděkování za to, jak to zvládli a uhráli si vše sami a za podpory všech lidí kolem týmu. 2. Na začátku sezony jsme se bavili, že se chceme jako nováček rozkoukat v soutěži, hrát v lepší půlce tabulky, tak aby nás předváděná hra bavila a zároveň bavila i diváky, kteří na nás přijdou. Vzhledem k tomu, jak teď tabulka vypadá, by byl alibismus tvrdit, že nechceme postoupit. Bude to náš cíl pro jaro a v ideálním případě v kombinaci s koukatelným herním projevem. 3. To je těžké říct, většinu týmů jsem viděl hrát poprvé a vlastně jen s námi, ale co se týká kvality hry a férovosti, tak mě napadají Tuchlovice, Tochovice a Velim. I v ostatních týmech jsou ale šikovní hráči nebo zkušení, za které mohou být diváci rádi, že je můžou v téhle soutěži vidět.

Připomeňte si atmosféru a průběh srpnového zápasu Doksy - Milín (0:2):

Zdroj: Bohumil Kučera

Miroslav Supáček (trenér AFK Tuchlovice)

1. S podzimním postavením v tabulce vládne spokojenost. Když nikdo nechce být druhý, jsme tam holt my. Bodů ale mohlo být i více.

2. Naším cílem je dobře potrénovat a pokusit se druhé místo udržet zuby nehty co nejdéle.

3. U nás jsou to vyrovnaní brankáři, obrana a nadějní dorostenci. Ze soupeřů Milín, ten si jede vlastní soutěž.

Marek Štork (trenér SK Posázavan Poříčí nad Sázavou)

1. Podzimní část hodnotíme tak, že mužstvo se díky skvělému závěru dostalo do vyrovnaného středu tabulky, jelikož od druhého po osmé místo je rozdíl čtyř bodů. To znamená, že na jaře bude stále o co hrát, což je dobře.

2. Naším cílem je hrát dobrý fotbal a bavit naše skvělé fanoušky. Chceme odehrát co možná nejvíce utkání v pátečním čase pod světly.

3. Určitě mě překvapilo, jak suverénně vede soutěž Milín a nikdo jej neohrožuje na jeho tažení za postupem do divize. Určitě si postup zaslouží jejich diváci, kterých tam chodí opravdu hodně a jsou jejich dvanáctým hráčem. Musíme pochválit i kvalitu rozhodčích.

Krajský přebor: Milín potvrdil dominanci, Tuchlovice padly, ale jsou druhé

Miroslav Doležal (trenér SK Poříčany)

1. S podzimem panuje vcelku spokojenost. I když nás závěr sezony nezastihl v ideální bodové formě, tak celkové umístění beru vzhledu k obrovské marodce a úzkému kádru jako dobré.

2. Cíle jsou stále stejné – vyhnout se sestupu co nejdřív, bavit se fotbalem a prohánět aspiranty na postup. Taky udržet stávající partu kluků a jednoznačně posílit kádr.

3. Mile mě překvapili kluci z B týmu, kteří nám museli několikrát pomáhat během podzimu. Dále naši fanoušci, kteří chodili ve velkém počtu, za což jim patří velké díky.

Radek Hruška (kapitán SK Sokoleč)

1. Musím mluvit za sebe, že moc spokojený nejsem. Bodů jsme nahráli dost, ale trápí mě předvedená hra a v některých utkáních i nasazení. V letošní sezoně se přebor o dost zkvalitnil.

2. Cíle souvisí s předvedenou hrou, člověk musí mít ze sebe taky dobrý pocit a potom roste jeho výkonnost. Určitě chceme zakončit soutěž co nejvýše v tabulce.

3. Překvapilo mě zkvalitnění týmů, každý může porazit každého kromě Milína. Tento tým udivoval výsledky, ale po zápase s nimi v posledním kole se ničemu nedivím. Jsou úplně jinde.

Martin Škvára (trenér SK Doksy)

1. Spokojenost je, i když ne úplně maximální. Dá se ale říct, že je dost velká, protože jsme se dostali na pětadvacet bodů po podzimu. V tomhle ohledu je spokojenost velká. Byly tam samozřejmě výkyvy, se kterými spokojenost být nemůže. Kdybych to měl vzít celkově, tak spokojení jsme, musíme být pokorní.

2. Cíle na jaro jsou pořád stejné – míchat nějak předek tabulky a netrápit se hrou o sestup. Chtěli jsme, abychom si v klidu užili jaro, a našlápli jsme dobrým směrem. Jen je potřeba neusnout na vavřínech a pokračovat, aby se nás boje o záchranu na konci jara netýkaly. To je jasný cíl – pohybovat se v horních patrech nebo v lepším středu.

3. To, co jsem očekával, se ukázalo. Kvalita je velká, každý dokáže porazit každého. Kromě Milína, který je odskočený, což se taky předpokládalo vzhledem k jeho kádru. Že by mě ale nějaký tým překvapil, to bych neřekl. Čekal jsem jen, že některá mužstva budou mít více bodů. Obecně se ale dá říct, že mě nikdo nepřekvapil.

Když nikdo nechce být druhý, budeme do jara my! smál se Supáček

Petr Janota (trenér SK Tochovice)

1. Jelikož jsem byl u mužstva jen pět kol, tak za pár kol jsem určitě spokojený s výsledky. Celkově si ale myslím, že mužstvo nenaplnilo svůj potenciál.

2. Ohledně cílů do jara nejsem úplně kompetentní odpovědět.

3. Z mého mužstva mě překvapilo několik hráčů, že dokázali sehrát i v hodně zúženém počtu všechny zápasy. Ostatní mužstva se mi těžko hodnotí.

Vlastimil Zelenka (trenér TJ Tatran Sedlčany)

1. S podzimem jsme spokojeni částečně. Dařilo se nám na domácím hřišti, ale nedokážeme bodovat venku. Vzhledem k úzkému kádru a problémům s řadou absencí je nakonec 21 bodů dobrý základ pro jaro.

2. Již před začátkem podzimu jsme měli cíl umístit se do pátého místa a ten zůstává i pro jarní část sezóny.

3. Asi jediné překvapení pro mě je Kutná Hora, která získala Dominika Maška, a přesto je na posledním místě.

Radek Vostárek (trenér SK Chlumec)

1. S podzimní částí sezony nemohu být a ani nejsem vůbec spokojený. Chtěli jsme být samozřejmě v tabulce nahoře. To, proč tam nejsme, má jeden hlavní důvod a to je zranění našich útočníků hned ve třetím kole, kteří nám vypadli do konce sezóny, a bohužel se nám nepodařilo je nahradit. V útoku jsme museli improvizovat. Přesto si myslím, že zápasy v Libiši, v Průhonicích, doma s Poříčany a s Poříčím jsme měli zvládnout za tři body. Všechny tyto zápasy mají společného jmenovatele a to je neproměňování vyložených šancí. Body nám prostě chybí, a proto na jaře budeme hrát o záchranu v soutěži.

2. Cíl je jasný a to záchrana soutěže. Snad se nám uzdraví všichni marodi. V zimě máme v plánu pět přípravných zápasů. Pokusíme se přes zimu okysličit a stabilizovat kádr. Přípravu začínáme 16. 1. 2024.

3. Ze soupeřů mě asi nikdo nepřekvapil. Tabulka je asi spravedlivá.

Rok fantazie zakončily Doksy výhrou režírovanou Galbavým. Slavilo se

Rudolf Kahle (trenér brankářů Spartak Průhonice)

1. Spokojení být nemůžeme. Po vydařeném jaru, kdy jsme hráli pod hrozbou sestupu a udělali 28 bodů, se nám podzim nepovedl. A to jak herně, kdy ještě začátek sezony nebyl tak hrozný, tak výsledkově. Sice máme o dva body více než po loňském podzimu, ale to nemůže být útěchou. Já osobně čekal nějakých 20 až 22 bodů. Jenže bez gólů nemůžou být ani body. A nám se střílení branek vůbec nedařilo. Nemá cenu se vymlouvat na absence, které nás provázely celý podzim. Byly zápasy, kdy jsme měli dvojnásobek šancí než náš soupeř, ale stejně jsme odešli poražení.

2. Cíle jsou jasné. Dostat se brzy ze sestupových vod, ale hlavně zlepšit herní projev. Za 16 let, co trénuji, jsme nikdy nehráli tak špatně jako v některých podzimních zápasech. Posílení kádru je samozřejmostí.

3. Překvapení? Před sezonou jsem tipoval všechny tři nováčky do pátého místa, jsou tam dva. Chlumec je níže, ale hrál hodně zápasů venku. Překvapením jsou pro mě tedy asi jen bodové zisky Doks a Sokolče. To je až zázračné. Příjemně se dívalo na hru Tochovic. Nepříjemné překvapení, respektive zklamání, je přístup některých našich hráčů, se kterými spolupracuji třeba deset let. To se samozřejmě muselo projevit na našich výsledcích. Takže Průhonice jsou pro mě největším překvapením! Bohužel negativním.

Jiří Rychlík (trenér MFK Dobříš)

1. S podzimní částí sezony nejsem spokojený vůbec. Čekal jsem, že budeme mít o deset bodů více a budeme se pohybovat v klidném středu tabulky. Opak je pravdou. Jsme na sestup a teď záleží na nás, jestli se z toho dokážeme dostat a porvat se o setrvání v krajském přeboru. Rád bych v jarní části měl kolem sebe válečníky, kteří nedají ani centimetr trávy zadarmo. Nemusí se to podařit, ale měli bychom se po jaru podívat jeden druhému do očí a říct si, že jsme pro to udělali maximum. To po podzimu říct nemůžu.

2. Na to navazuje druhá otázka a jasný cíl – záchrana.

3. Nemyslím si, že by mě někdo překvapil. Spíše bych vyzdvihl tým Milína. Zkušeností a kvalitou je tým výkonností nad krajským přeborem.

Pavel Šimáček (trenér Sparta Kutná Hora)

1. Spokojenost samozřejmě není, protože jsme poslední. Já k týmu přišel až v průběhu sezony, ale myslel jsem, že uhrajeme víc bodů. Kolikrát to ale bylo proti nám. Když jsme hráli s Povltavskou akademií, tak proti nám nastoupili čtyři hráči z áčka, kteří hráli druhý den ČFL. To je pak těžké, zvlášť z pozice posledního mužstva. Paradoxně jsme tam mohli nejméně bod uhrát. To mi trochu vadí. Navíc když se jim zranili tři další lidi a v dalším zápase proti Chlumci, který pro nás byl důležitý, hrají s céčkem.

2. Jsme poslední, takže cílem je samozřejmě záchrana. Na jaře se o to popereme.

3. Soutěž sleduju a znám ji, takže vidím, že je to teď vyrovnanější a kvalitnější než v předchozích letech. Milín je odskočený, ale jinak se s každým dá hrát. I když jsme poslední, tak jsme uhráli s druhými Tuchlovicemi remízu. Kromě Milína se dá hrát s každým. Proto jsou tam i překvapující výsledky, kdy Sedlčany prohrají s Mnichovým Hradištěm a v dalším kole porazí Milín. I proto zbraně neskládáme a budeme dělat všechno pro to, abychom se zachránili.