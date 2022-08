„Bylo to pro nás výborné utkání, fotbalový svátek. My hrajeme pouze krajský přebor a s takovými soupeři se běžně nepotkáváme. Výsledek nás trochu samozřejmě mrzí. Hosté měli asi čtyři střely a dali tři góly. Zápy jsou špička ČFL. Nějaké kluky samozřejmě nepostavily, ale pořád jsou to Zápy,“ komentoval středeční zápas Štěpán Sádecký, manažer Hřebče.

Není divu, že byl s výkonem spokojený. Domácí proti soupeři, který nastupuje o dvě soutěže výše, nastoupili dobře a zejména díky velké bojovnosti zvládali se Zápy držet krok. „Prvních patnáct minut jsme si zvykali na tempo. Když jsme začali hrát dobře, tak jsme paradoxně udělali chybu a dostali jsme gól. To, za co by nás v naší soutěži stěží někdo potrestal, soupeř využil,“ hodnotil Sádecký.

Zápy tak ve 25. minutě odskočily do vedení gólem Filipa Zoubka a byly pod tlakem hřebečských fotbalistů, kteří se hnali za vyrovnáním. V závěru poločasu už hlavičkoval Jindřich Faktor do odkryté sítě, ale brankář Kirill Durov vytáhl skvělý zákrok. Srovnání se domácí dočkali až po přestávce. V 52. minutě vypálil po odraženém míči z dvaceti metrů Arian Nadri a smazal rozdíl mezi týmy.

Hostům ale stačilo pouhých dvanáct minut na to, aby si vzali vedení zpět. Po faulu rozehráli standardní situaci a Patrik Kavalír překonal hřebečského brankáře Petra Kabeleho. „Snažili jsem se pak vyrovnat, tlačili jsme. Ale bohužel,“ doplnil manažer Hřebče.

Ta v závěru inkasovala ještě jednou. V 88. minutě se trefil podruhé v utkání Kavalír a určil konečnou podobu skóre. Krátce předtím ještě mohl srovnat Jan Prosek, vypálil ale jen těsně nad. „Zápy si to už zkušeně pohlídaly,“ uznal Sádecký.

Ten byl i přes vyřazení z MOL Cupu s výkonem týmu spokojený. „Byl to výborný zápas, nám by se líbila remíza. Zápy jsou ale Zápy. Musím kluky pochválit, hráli jsme fakt dobře. Můžeme se sebou být spokojení.“

Mrzela ho snad jen jedna věc. „Škoda, že se nevyužilo regionální blízkosti, abychom hráli třeba proti Hostouni nebo Kladnu. Přišla by třeba tisícovka lidí a byl by to ještě větší svátek fotbalu,“ dodal Sádecký na závěr.

SK Hřebeč – SK Zápy 1:3 (0:1)

Branky: 52 Nadri – 25. Zoubek, 64. a 88. Kavalír.

SK Hřebeč: Kabele – Prošek, Dolejš, (46. Nadri), Melichar, Novák, Jablonský, Faktor, Lukič, Pařízek (71. Mentberger), Hajný (81. Pinkas), Podaný.

SK Zápy: Durov – Tvaroh, Dočekal, Pardubský, Woitek, Kavalír, Petrlák, Hajdo, Jelínek (85. Iliev), Kubů, Zoubek.

