Ale ve Hřebči nepanovala po výhře kdovíjak skvělá nálada. Domácí totiž přišli o zraněného útočníka Lukiče, který po letním příchodu hraje výborně a dává pravidelně góly. „Zranil se ke konci a jsem pěkně nas..nej!“ zuřil manažer Hřebče Štěpán Sádecký, který dokonce musel volat záchranku.

Zápas jeho týmu s vyslanci Benešovska byl vyrovnaný. Hřebeč šla dvakrát do vedení, poprvé zásluhou zmíněného Lukiče a podruhé po pauze, kdy hosté nedali jasnou šanci a na druhé straně skóroval Macháč. Jenže i na tenhle zásah dovedli hosté odpovědět a zase to bylo rychle zásluhou Večery.

Rozhodnutí přišlo v 70. minutě, kdy střídající stoper Pinkas vyhrál po standardce hlavičkový souboj a Faktor napálil míč do sítě. „Před zápasem v Dobrovici, kde to bude hodně těžké, to jsou dobré body, ale Lukič bude chybět. Chodil na každý trénink, dával pravidelně góly,“ dodal naštvaný Štěpán Sádecký.

Lhota po nadějném výkonu doma s Tochovicemi jela na půdu Poříčí, které také začalo soutěž mizerně a mělo na kontě nula bodů. Zápas zvládlo podstatně lépe a vyprovodil tým z Kladenska debaklem 5:1. Herně to ale ze strany Lhoty nebylo až tak špatné. Průšvihem byl první gól Poříčí do šatny, navíc po přestávce dali domácí ještě jeden.



Ale Bittengel hlavou snížil (65.) a hosté zacítili šanci. Jenže neuhlídali brejk, Zadina podle sudího fauloval ve vápně a sudí Kubečka k nelibosti hostů (rozčiloval se hlavně Zadina, že neměl v souboji kam uhnout) nařídil penaltu. Z té domácí J. Pohorský skóroval a Lhota se položila. V posledních dvou minutách dvakrát inkasovala a byl z toho debakl 1:5.



Trenér Petr Cais se zlobil, že jeho tým se až příliš snažil na malém hřišti v Poříčí hrát fotbal. „Kdysi jsme tady vyhrávali jednoduchostí, teď tak hráli domácí. My nemůžeme chtít hrát fotbal, když jedeme na malé hřiště týmu, který má nula bodů. Takové duely jsou vždycky jen o bojovnosti,“ řekl. Dodal, že citelně schází trio Šalamoun, Novotný a Kudela.