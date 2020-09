Libušín sice vyhrál, ale zbylým týmům z Kladenska víkend v I. A třídě vůbec nevyšel.

Zdice (v pruhovaném) doma dobyly první výhru sezony, Doksy porazily 1:0. Foto: Pavel Paluska | Foto: Deník / Rudolf Muzika

ZDICE : DOKSY 1:0

Nejlepší pasáž zápasu odehrály Doksy ve druhé části prvního poločasu, v několika situacích uvnitř vápna to chtělo rychlejší koncovku a Chaloupkova pěkná rána těsně minula tyč. Největší brankovou příležitost měl Junek, po projití středem však pouze nastřelil brankáře. Jediná branka těsně po přestávce rozhodla o vítězi, po rohovém kopu hosté špatně obsadili hlavičkujícího Koželuha a bylo po fotbale. Od té chvíle Zdice bránily hubený náskok za použití všech povolených i nepovolených prostředků. Směsice odkopů, zdržování spolu s tvrdou hrou nedovolily matným Doksům návrat do zápasu. „Jakmile jsme se o něco pokusili, okamžitě následoval faul. Hnusný fotbal, a my jsme se mu bohužel přizpůsobili, chyběla mi chuť, málo jsme se snažili něco s tím udělat,“ shrnul dění trenér Doks Martin Škvára. „Neviděl jsem tým, který by zdržoval od 48. minuty. Být divákem, chci vrátit vstupné,“ znechuceně doplnil. Účel nakonec posvětil prostředky a Zdice mají první body.