Oproti podzimnímu zápasu se tenhle odvíjel zrcadlově. Tentokrát začali skvěle začali Strašečtí, ale vytěžili z několika šancí jedinou branku výborně hrajícího Ducára. Na tu odpověděl rychlík Porazil, to už se hosté zmátořili, přesto poločas prohráli, když v poslední minutě opět nechytili po ofsajdové lajně operujícího Ducára.

Už v tu chvíli emoce trochu hýbaly stadionem, protože hosté měli za to, že šlo o jasný ofsajd, zatímco domácí byli rezolutně proti. Navíc i oni byli nakvašení, protože předtím přišli o zraněného brankáře Klímu, i když v nezaviněném souboji. "Nám každopádně první půlka nevyšla. Nehráli jsme vůbec to, co jsme chtěli a byli jsme rádi, že jsme nedostali víc branek. Zejména s dvojkou Ducár - J. Mrázek jsme si nevěděli rady," přiznal trenér Velké Dobré Karel Příhoda, který poslal na hřiště čerstvé Kalouska a Ondráška, což pomohlo.

"Zatímco Dobrá mohla střídat do kvality, my neměli hráče. To byl velký rozdíl, ale kdybychom dali v úvodu tři šance, mohlo být po zápase. Třeba já zase trefil jen břevno, už začínám být nešťastný," štvalo hrajícího kouče bubáků Jana Mrázka.

Jeho tým postihl po pauze "blackout". Přestával chvílemi tvrdě pracovat a zaplatil krutou daň. Nejdříve nepokryl centr a Jan Hrubý z něj hlavou vyrovnal, podle Karla Příhody možná nejhezčí hlavičkou, jakou kdy skóroval. Pak dostal chvíli volna Filip Dejčmar, natáhnul, zamířil, vypálil - a úplně přesně trefil cíl. Replika Dana Landy přesně vykresluje parádní trefu do šibenice, po níž už hosté vedli a to ještě opět Dejčmar využil špatné malé domů Sklenky a dal na 2:4.

Na Velký pátek velké gesto. Rakovník si v Benešově zachoval sportovní čest

Domácí se nadechli až v nastaveném čase, Nováček po centru Podzemského snížil, jenže rychle poté se povedla kombinace hostům a Ondrášek zamířil přesně na 3:5. "Druhý poločas se nám povedl, dělali jsme konečně to, co jsme chtěli už do přestávky. Kluci vstřelili hezké branky a snad je výsledek povzbudí dál," radoval se Karel Příhoda se speciální pochvalou pro Dejčmara, jenž po dlouhatánské pauze od fotbalu zapříčiněné nemocí hraje výborně a dává góly.

To na druhé straně panoval smutek, Jan Mrázek konstatoval, že bez tréninku a zraněných hráčů je jeho týmu hůř než by být muselo. "Trénujeme v osmi, ale kolikrát za to kluci nemohou. Buď jsou zranění, jiní zase nejsou kvůli práci. Hodně nám chybí Soda (Svoboda) a brácha (Lukáš Mrázek). Přesto si myslím, že jsme vyhrát mohli a měli," dodal zklamaně.

Nové Strašecí - Velká Dobrá 3:5 (2:1). Branky: 19. a 45. Ducár, 91. Nováček - 37. Porazil, 56. J. Hrubý, 67. a 79. Dejčmar, 93. Ondrášek. Rozhodčí: Kubečka. Diváků: 70.