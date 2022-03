Jinak to vážně byla dost bída s nouzí. Kluci se snažili, ale míč je neposlouchal, každé z mužstev vykouzlilo maximálně tři přihrávky v kuse. „Klasický první zápas, byli jsme podruhé na trávě. Postupně si to sedne a bude to lepší, což musí, protože na jaře to půjde jako vždy do tenkého a bodovat musíte,“ dobře ví předseda Baníku a nyní už také kouč A týmu David Nedvěd.