„Na můj vkus to tentokrát bylo nemastné-neslané. Zase jsme dali rychlý gól, zase to stačilo, ale už jsme zahráli s Jedomělicemi lepší zápasy (a prohráli). Ale jsem rád, že to máme za sebou, malé hřiště naší hře nesvědčí,“ byl rád trenér Slaného Radim Vavroch, jehož tým si upevnil pozici v čele, konkurenti Kladno a Hostouň nehráli.