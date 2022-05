Na Spartaku se hrál atraktivní fotbal. Téměř 350 přihlížejících diváků muselo odcházet spokojeno. Oba soupeři odmítli hrát zanďoura a k vidění bylo mnoho šanci. Aktivnější byli přeci jen domácí, kteří byli odměněni vedoucím gólem v podání Matějky. Na něj ještě do přestávky navázal Slepička a Příbramští šli do přestávky s dvougólovým náskokem.

Klíčové okamžiky zápasu nastaly po změně stran. Hosté sice ihned po příchodu na hřiště snížili a vrátili se do hry, když proměnil penaltu Nesládek. Jejich naděje ale rozprášil po hodině hry Šváb, který vrátil Spartaku vedení o dvě branky. „Spartak byl jednoznačně lepší, ale góly jsme mu nabídly po našich hrubých chybách. Jdeme pět proti třem a první přihrávka jde na soupeře. Rázem je z toho brejk a gól na 3:1,“ uvedl trenér Martin Škvára, který označil třetí trefu domácích za zlomovou pro celý zápas.

„Když dali na 1:2, tak jsme se báli, že je snížení nastartuje a nakopne. Naštěstí nám tam padnul třetí gól, který nás utvrdil v tom, že vyhrajeme,“ přidal se Tomáš Prokeš. Domácí ve zbývajícím čase zápasu jednoznačně dominovali a Doksy mleli, co to jde. Po Švábovi rychle zvýšil Kadlec, který udělal kličku Tesařovi a zakončoval do prázdné branky. Tečku za zápasem udělal Prokeš, jenž si z pozice beka seběhl do vápna a centr Slepičky přes celé hřiště poslal z voleje přímo do branky. Gólman Doks byl bez šance. „Lépe kopnout jsem to nemohl,“ usmíval se autor páté branky.

„Trápí nás marodka. Hráli hráči, kteří jsou zranění a jinak by normálně hrát nemohli. Bohužel nás to dohnalo takovým způsobem, že někteří nastoupili pod prášky. Odvádí výkony na padesát procent a to s týmem, jako je Spartak, nejde,“ smutnil trenér hostů Škvára. Šlágr tak dopadl jednoznačně pro Spartak, který má na prvním místě už čtyřbodový náskok a směřuje za postupem do krajského přeboru.

Druhé Doksy se ale ještě nehodlají vzdát. „Mám povahu, že nevzdám nic. Hráčům jsem říkal, že jestli si myslí a sezona se zlomila, tak ne. Mezi námi jsou čtyři body, ale soutěže je vyrovnaná viz minulé kolo, kdy jsme my i Příbram vyhořeli. Můžeme hrát dál a musíme se porvat o postup. S tímhle výkonem ale budeme mít problém i s Mníškem,“ řekl Škvára. Toho v duelu se Spartakem štvaly zejména chyby, kterých se jeho svěřenci dopustili. „To jsou věci, které nemají nic společného jak se zraněním, tak s únavou. Tyhle věci se musí řešit fotbalově, a pokud ne, tak jsem tam, kde jsme a nemáme nárok jít výš,“ uzavřel trenér hostů.

Spartak Příbram – Doksy 5:1 (2:0)

Branky: 20. Matějka, 43. Slepička, 60. Šváb, 62. Kadlec, 71. Prokeš – 47. Nesládek (p). ŽK: 0:2. Rozhodčí: Horák – Drábek, Petýrek. Diváci: 348.

Spartak Příbram: Bohuslav – Prokeš, Vošmik, Hančár, Pilík (82. Špindler) – Kadlec (79. J. Drašnar), Šváb, Češka (75. D. Drašnar) – Pavlišta (46. Voříšek), Matějka (46. Jeník), Slepička.

Doksy: Tesař – Samek, Nesládek, Pešička, Chaloupka (82. Větrovec), Havelka (46. Kostka), Galbavý (68. Zlata), Dlouhý, Černý (73. Steckovič), Čampulka, Balík (35. Fišer).