Před čtyřmi lety slavila Lhota na hřišti Libušína historický triumf s krajském přeboru, naopak domácí sestupovali. Teď už jsou oba týmy nějakou dobu v I. B třídě a marná sláva: hrají o padáka. I proto byl jejich sobotní mač tak důležitý. Slavil nakonec Baník a po výhře 2:1 ještě dýchá.

I. B třída: o hod ě šlo v duelu Libušín (v červeném) - Lhota 2:1. Legendy na stoperu, Tomáš Vlasatý i Jiří Veselý atakovali s Kladnem ligovou sestavu. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

„Klukům jsem to řekl v kabině jasně: je to utkání o naději do budoucna,“ hlásila domácí persona Jiří Veselý. Tým už po odchodu do Slaného netrénuje, nehraje všechny zápasy a bez něj Libušín často chřadne. Tentokrát však bojoval a sám Veselý naladěný dopolední výhrou svého Slaného ve Štětí ho podpořil první brankou.

Také Lhota vytáhla z klobouku jednoho bývalého e-ligistu a stejně jako Veselý se také Tomáš Vlasatý postavil na post stopera. Loni sice ukončil kariéru, ale když potřebují zelení nutně pomoci, tak se de!

Oba kluci pořád ostatní předčí rozhledem ve hře, přesnou přihrávkou lehkou i složitou, výborně hlavičkují. U hostů se moc líbil také playmaker Čermák, ohromný talent lhotecké mládežnické akademie, na kterou klub sází víc než cizí hráče jako v minulosti. U domácích pochválíme nenápadnou posilu ze Zavidova Kolaříka, ten na beku nezkazí jediný balon.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Zatímco v první půli prakticky nebylo nač se koukat, ve druhé už to bylo lepší. Lépe začala Lhota a měla i některé náznaky velkých šancí, ale Čurdovi se nepovedlo je proměnit. Jiří Veselý burcoval Baníkovce, aby zvedli hlavy a sám šel příkladem. Na roh ex-lhoteckého Marouška skákal trestuhodně sám a ukázal, že hlavičkovat umí dokonale – bomba pod břevno 1:0.

Za chvíli Lhota chybovala znovu, nechala před Pejšou volného Křenka, který sice napoprvé gólmana nepřekonal, ale míč se mu odrazit tak příhodně, že pohodlně zvýšil. „Oba góly mi hlava nebere. Necháme hlavičkovat Veselku, který není čahoun a druhý gól ani nechci komentovat,“ mávl rukou trenér Lhoty Petr Cais.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Jeho parta ožila až v závěru, kdy jí k nelibosti domácích pískl rozhodčí Petr pokutový kop. Zíka z něj snížil a ve zbylých několika minutách jeho tým zoufale toužil vyrovnat. Nicméně vozová hradba domácích už stála pevně, hejtman Veselý udatně křičel: Hrr na ně! a výsledek už zůstal příhodný pro Baník – 2:1.

„Zlomili jsme to silou vůle. Lhota byla na začátku druhé části lepší, naštěstí góly jsme dali my. Zbytečně jsme je dostali do hry, ale pak se ukázalo, že jsou mladí a finále akcí neuměli vyřešit lépe,“ hodnotil Jiří Veselý.

Jeho mnohem zkušenější trenérský protivník Petr Cais by potřeboval, aby Lhota hrála pořád proti silným týmům, které poráží. „Ty nás pořádně rozběhají a pak hrajeme dobře. Ale s týmy, které jsou pod námi a máme něco tvořit, tak je to horší a dnes jsme hráli špatně. Šance tam byly, ale jeden konkrétní hráč je nedal a pak začneme jezdit, až když tečeme,“ litoval Cais, jehož tým prohrál téměř se všemi mužstvy, které má pod sebou.