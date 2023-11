Proč to nebylo v neděli na Dobré jasnější? Protože po úvodních dvou brankách Servuse a Dejčmara si vzala slovo posila hostů z áčka Oskar Fotr a bývalý ligový borec do poločasu vyrovnal. Po pauze sice domácí lehce zklidnil Stříška, ale další góly si Čechie nechala až na závěrečnou dvacetiminutovku, kdy teprve soka přejela. Trefili se Strnad, Mertlík, nejlepší střelec mužstva Faktor a také uzdravená podzimní posila Kolmistr. Pro něj to byl první zásah v dresu Doberáků.