Veselý však nemyslel jen na obranu. Když vypíchl mazácky míč hostům a vyslal do sóla svůj hlavní útočný trumf Chlumského, obstřelil mladík Truhláře a Libušín vedl. Totožnou situaci o chvíli později už vyhrál brankář a udržel Švermovu naději.

Ten tlačil zoufale dál, utahoval šrouby a pak už domácí přišpendlil před jejich bránu. Kotouček měl ještě peška, jeho rána se odrazila od břevna do země, pak zase do břevna a ven. Kotouček ale dřel dál a nakonec gól aspoň připravil přesným centrem na Adama Nedvěda, který na zadní tyči nezaváhal a vyrovnal – jeho první gól za chlapy (67.). „Bude to mít drahé, bohužel. Chodí ještě do školy, takže platit budu já,“ ulevil si trenér Švermova David Nedvěd.

Jeho tým byl kombinačně dál jasně lepší. Klidně mohl však odjet bez bodu, poslední dvě tutovky měli totiž domácí. Chlumského nabídku do prázdné odmítl Hrubý a v nastaveném čase Truhlář vychytal Fujdiara.

„Účel světil prostředky, při velkém oslabení jsme museli vsadit na organizovanou obranu a skvělého Poráčanina. Zmínit musím také fantastického Chlumského,“ chválil Jiří Veselý mladou star libušínského útoku.

David Nedvěd mínil, že remíza je spravedlivá. „Herně jsme měli navrch a hodně drželi míč, ale Libušín měl také šance, takže remíza odpovídá. Musím pochválit rozhodčí, i když mi jednou ulétly nervy a dostal jsem žlutou,“ usmál se kouč Švermova.

Baník Libušín – Baník Švermov 1:1 (1:0). Branky: 24. Chlumský – 67. Nedvěd. Rozhodčí: Špicl. Diváků: 150.