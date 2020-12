GLOSA: Jak vedení fotbalu ve středních Čechách usvědčuje samo sebe

A proto je tak důležitá ta podpora zespodu. Aby my jsme mohli říct: Ne my si to přejem, to lid to žádá. My s tím souhlasíme, s tím lidem. A ne prostě, aby my jsme tam byli sami jak kůl v plotě a neměli jediného slova podpory…

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jiří Kopáč

Vybavujete si? Úryvek jednoho z nejproslulejších projevů bývalého generálního tajemníka KSČ Milouše Jakeše z července 1989 na Červeném Hrádku. Právě ten připomíná způsob, jakým na facebookové prezentaci středočeského svazu vedení regionálního fotbalu vyrazilo do hořící kampaně před fotbalovými volbami. Na jinak prakticky mrtvých stránkách se v posledních dnech pravidelně objevují příspěvky pod titulkem Předsedové OFS reagují na výroky pana Rudolfa Řepky uveřejněné v médiích. I když zcela pominu věcný obsah výroků, které se ať na jedné, či druhé straně, týkají především předsedy krajského svazu Liby, nemohu se zbavit řady otázek. Jak vzniká takové společné prohlášení dvanácti předsedů OFS? To bylo nějaké spontánní osvícení? Každý napsal jeden odstavec a společně požádali své fotbalové nadřízené o možnost zveřejnění? Opravdu má dvanáct lidí z různých koutů kraje zcela stejný názor a ještě nutkání jej v jednu chvíli sdělit? Věří tomu někdo? To musel Rudolf Řepka (bývalý generální sekretář FAČR a jedna z tváří Fotbalové evoluce) všech dvanáct předsedů okresních svazů namíchnout doběla, že se okamžitě tak sešikovali a začali konat. Čím? Netuším. V jedné z odpovědí mají potřebu reagovat dokonce jen na pouhý informativní zjevně pravdivý a přesný výčet všech Libových funkcí a pozic. A počítá se mezi předsedy, kteří se pod tuto obhajobu „podepsali“, i mělnický Jiří Kabyl? To mě hodně zajímá. A nejen proto, že v tomto okrese kopu. Kluby vybraly delegáty krajských voleb. Okres obviněného předsedy ostrouhal Přečíst článek › Viděl jsem nedávno nápadně podobný dokument, otevřený dopis rovněž Rudolfu Řepkovi (musí předsedům pořádně ležet v žaludku), kde jeho jméno chybělo. Neví, prosím, někdo proč? Dovolím si vlastní dedukci: Že by se teď před volbami nehodilo do krámu, že figuruje mezi obviněnými z fotbalové korupce v kauze, která myšlenku Fotbalové evoluce odstartovala? Nehází to dobré světlo, že? Přitom si myslím, že třeba zrovna Miroslav Liba s obviněním jednoho ze svých „podřízených“ nemá až takový problém. Soudím tak i podle toho, s jakou „zdrženlivostí“ se dosud v médiích vyjadřoval o celé kauze a samotném Romanu Berbrovi. Až náhodou všechny ty předsedy okresů jejich krajský šéf znovu obvolá, sezve, potká se s nimi, samozřejmě za účelem řešení důležité fotbalové agendy, protože, jak známo, fotbal se sám neudělá, měl by jim říct, že nemají takovou „hysterii“ zapotřebí. Pokud je přece ve fotbale všechno v pořádku, je čistý a transparentní, nemusí se bát nepřízně klubů. Ani konkurence v boji o funkce, o něž jim beztak určitě nejde. Šéf Liba exkluzivně pro Deník: Vadí mi dehonestace lidí z okresů Přečíst článek › Ano, o ty funkce dobrovolné, neplacené, o které nebyl v minulosti zájem, až se museli obětovat bývalí rozhodčí. Vždyť je to přece dobrá zpráva, že je teď o práci pro fotbal zájem, nebo pro ně ne? Podobnými schovávačkami za společná prohlášení (část je podepsána i jako váš SKFS) všichni – někteří z oněch předsedů možná méně vědomě – pouze přiživují teorie, že Berbrem budovaný systém loajality, zavázanosti a klientelismu funguje i v jejich „krajské síti“ na povel. Na povel koho? No patrně nějakého pozorného žáka Romana Berbra, i když k němu se teď dotyčný nejspíš příliš nehlásí…

