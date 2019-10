Lhota nejela do Poděbrad, které v minulém kole uspěly na place lídra z Dobrovice, určitě v pozici favorita. Sice měla poprvé k dispozici Pechra z SK Kladno, nicméně šetřila některé zraněné opory jako Šalamouna, Neumanna či Kudelu na důležitější duel doma s Kosoří. Přesto nakonec sahala po triumfu.

Úvod patřil jasně domácím, kteří jsou výborní individuálně a brzy toho využili k úvodní trefě. Veliký poté sice v první nebezpečné akci Lhoty pláchl po kolmici obraně a vyrovnal, ale brzy zase vedly Poděbrady a mohly přidat i další branky. Jenže stav 2:1 udržela Lhota až do koncovky a ve chvíli, kdy chtěla přeskupit řady a více útočit, tak po rohu Pařízek vyrovnal. Rozjetí hosté se dostali do pohody a z dalšího rohového kopu udeřil střídající Zmeškal. Rázem to bylo 2:3 a domácí lapali po dechu.

V nastaveném čase ale hosté trochu zbytečně vyrobili rohový kop, do vápna se vydal i domácí brankář Václavík a právě on se dostal ke střele, jíž vyrovnal.

Definitivním hrdinou duelu se stal po penaltovém rozstřelu, v němž vychytal hned v první sérii Dvořáka a ve čtvrté ještě Zmeškala. Poděbrady zaváhaly jen jednou, a tak nakonec braly dva body.

„Nepočítali jsme s body, ale o to víc mě mrzí, že jsme koncovku neuhráli. Při naší těžké sérii je každý bod zlatý, ale vzhledem k tomu, jak se vyvinuly ostatní zápasy, je to škoda o to větší,“ litoval ztráty trenér Lhoty Petr Cais.