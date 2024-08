Nádherný gól bohužel kladenské mladíky moc nevyburcoval. Ač měli v sestavě zkušeného Holuba i kluky, kteří v minulosti nebo i teď atakují áčkovou sestavu SK (Blažek, Liška, Kalina, Slabý, Trnovec a Park), nemohli se chytit ani v úvodu druhé části a párkrát měli štěstí, když svoje šance neproměnil protivník.

Nakonec se Kladno tří velkých možností také dočkalo, ale gól nedalo. Truhláře po pěkném manévru parádně vychytal gólman Bašta, horší však bylo, že Blažek, ač byl dva metry před brankou úplně sám, tak Baštu trefil také. Kalina pak v dobré pozici zkusil ještě přihrávat a obrana stihla zasáhnout. Když ke konci bomba Bokši zasvištěla kousek mimo, Vestec už cennou výhru ukopal.

„Byli jsme asi víc na míči, ale neproměňovali jsme stoprocentní šance. Soupeř měl také nějaké, zahodil je, ale dali gól skoro z půlky,“ konstatoval Václav Kalina, nadějný syn legendy Kladna, který se bil na hrotu útoku.

Podle něj Kladenští špatně napadali, proto se nemohli dostat do tlaku. Na nesehranost mužstva se vymlouvat nehodlal. „Jsme na sebe někteří zvyklí z dorostu, kde jsme spolu hráli. Sice je to teď víc promíchané, ale už jsme spolu něco odehráli a měli bychom si vyhovět. Je potřeba vidět, že jsme hráli s jedním z kandidátů na postup,“ řekl.

Tím, že šel hrát za béčko, bylo dopředu jasné, že do nominace A týmu na odpolední slavný návrat Kladna do ČFL neproklouzne. A přiznal, že ho to mrzelo. „No jasně, koho by to nemrzelo,“ usmál se a dodal, že bude muset ještě víc máknout, aby se do sestavy A mužstva dostal.

SK Kladno B – Vestec 0:1 (0:1). Branka: 41. Vosáhlo. Rozhodčí: Babák. Diváků: 80.

Kladno B: Ševce – Novák, Fajka, Liška (82. Bokša) – Blažek (79. Šoškič), Slabý (70. Fedorišin), Holub, Park (62. Veiner), Trnovec – Kalina, Truhlář (62. Hanuščík).