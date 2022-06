"Byl to už čtvrtý hřebečský zápas během 14 dnů a bylo to znát. Tým se do utkání těžko dostával, i když jednu šanci Jablonským měl. To hosté skórovali ex-benešovským Azilinonem hned z první střely na bránu, když původně beninský útočník se zkušeností ze Slavie kopl pěkně trestný kop z 20 metrů.