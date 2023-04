V Milíně byli domácí do pauzy lepší, měli řadu standardek a zaslouženě šli do vedení, když Obdržalova standardka ze strany přeletěla všechny hráče a skončila u tyče.

Ale Kladno, jehož áčko mělo odložený zápas, a tak přišli pomocníci Dostál s Borákem, se po změně stran zlepšilo. A hlavně začalo využívat Hanzlíkovy síly a šikovnosti. V sobotu tenhle obr strčil do kapsy i domácí hvězdy jako ex-ligové Soldáta, Kvídu či šikovného Gabriela.

Vše odšpuntoval po hodině hry, kdy obral o míč váhajícího stopera a jeho přesná placírka poprvé nedala zkušenému Poplštejnovi naději na zásah. Za osm minut se hostům povedl brejk a přesný centr na desítku, kde Hanzlík míč rychle zpracoval a opět plackou poslal svoje barvy do vedení.

V 76. minutě byl hattrick dokonán. Tam si odchovanec Hřebče naběhl mezi stopery, nechal je za zády a hádejte, jak zakončil? Správně, placírkou!

Jenže zápas ještě nekončil a závěr byl dramatický. Pohořálkovi se totiž povedla parádní zasekávačka a pak i rána, jíž zatočil k tyči – 2:3. Začala hektika a tu umocnila červená karta Borákovi, který komentoval podle něj příliš dlouhé nastavení. Asistent rozhodčího si zavolal hlavního Divilka a ten dal obránci Kladna druhou žlutou a tedy i červenou kartu. Za tu ho kouč áčka Jan Procházka asi nebude moc chválit…

„To asi ne, je to škoda. Nicméně nebyl sprostý a měl by dostat jeden zápas,“ uvažoval nahlas Tomáš Abrham. Za tři body byl ale šťastný. „Jasně, protože pořád tvrdím, že Milín je v soutěži nejlepší. My ale podali výborný výkon a Štěpán dominoval. Napravili jsme výpadek s Jílovištěm a budeme mít krásný víkend,“ dodal s úsměvem Tomáš Abrham.

Milín – SK Kladno B 2:3 (1:0). Branky: 26. Obdržal, 85. Pohořálek - 59., 67. a 76. Hanzlík. Rozhodčí: Divilek. ČK: 89. Borák (K). Diváků: 100.

Velká Dobrá – Klecany 1:0 (0:0). Branka: 75. Dejčmar. Rozhodčí: Beneš. Diváků: 70.