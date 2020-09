HOSTOUŇ B – LODĚNICE 5:4 PK

Úvodní branku Hostouně vstřelil Kratochvíl (3.), vyrovnal Herejt trestňákem zatočeným za zeď (12.). Po 22 minutách hry by na úspěch hostů málokdo vsázel, domácí drtili soupeře po druhé brance Fábryho již 4:1. Loděnice se však semkla a postupnými krůčky dovedla zápas až k zisku bodu. Základ položila Herejtova penalta (34.).

„Umožnili jsme nestárnoucímu Herejtovi střelecký koncert,“ prohlásil trenér Miroslav Supáček s odkazem na druhý poločas, ve kterém již byli hosté lepší a domácí vůbec nevystřelili na bránu. V čase, kdy Hostouň poslala na trávník pětici náhradníků, a hosté naopak dohrávali utkání bez jediné změny, snížil Herejt placírkou z TK ze 30 metrů, a vzápětí i vyrovnal (86.). A poté rozhodl i o bonusovém bodu pro domácí, když neproměnil poslední penaltu.

PŘÍTOČNO – KLOBUKY 2:5

Divácky atraktivní souboj, útoky předčily obrany a šancí bylo nepočítaně. Klobucký rychlík Svoboda prolétl obranou po pasu Říčky (10.) a zavěsil, ve stejné pozici o minutu dále minul. Na druhé straně netrefil Popelka, dvě sóla hostujícího Havlovce skončila na brankáři a vedle tyče. Největší možnost domácích zastavil skokem pod nohy Maur. Před pauzou nahrál Svoboda nezištně Říčkovi na gól do prázdné.

Snížení po přestávce zařídil povedeným průnikem Popelka (55.), jehož další sólo zastavili hosté až skluzem ve vápně, ale Přítočno žádalo penaltu neúspěšně. A tak zápas rozhodly slepené góly Kubelky, jenž trefil opuštěnou kasu ze středového kruhu (68.) a Svobody (zase po Říčkovi). Po Šilerově suverénním technickém zakončení (75., 2:4) uzavřel skóre po dalším úniku Nauš.

„Chtěli jsme potvrdit minulou výhru. Rozhodlo proměňování šancí,“ sdělil kouč Klobuk Miroslav Sojka a sympaticky přiznal, že z jeho pohledu se pokutový kop písknout dal.

VINAŘICE – JEDOMĚLICE 2:3 PK

„Zasloužená plichta, jsem rád za zlepšený výkon ve druhé půli. Museli jsme se přizpůsobit velkému hřišti,“ shrnul průběh trenér Jedomělic Jan Charvát, který musel v závěru na plac. První branku vstřelil domácí Zelenka (22.). Po návratu ze šaten Jedo zblízka přestřelily, srovnaly až hlavičkou M. Erby (62.). Obratu zabránil domácí Šašek, po úniku hostů vykopl míč z prázdné brány.

Poté vrátil domácím vedení hlavou Mařík (78.) a vzápětí mohl rozhodnout Kořínek, obloučkem však minul zařízení. A tak Charvát ukázal svým svěřencům, jak má vypadat zatažení balónu do vápna v praxi. Přihrál Mrštinovi a ten připravil ideální pozici pro ranaře Kubenku (82.). I přes 11 žlutých a 2 červené karty se nejednalo o nijak surový zápas, za vše prý mohl přísnější metr rozhodčího. Bod navíc zajistili hostům neomylní střelci a Rouček chycenou pětkou Maříkovi.. „Hosté hráli pěkně, my jsme doplatili na chyby v dostupování hráčů,“ nabídl svůj pohled vedoucí SK Lubomír Sládek.

KLADNO B – TATRAN RAKOVNÍK B 1:0

Béčko Kladna si koledovalo o první ztrátu, nakonec ho spasil jediným gólem zápasu stoper Šimáček. Ve druhé minutě nastavení! „Stál při nás fotbalový pánbůh,“ usmál se trenér Tomáš Abrham. Přitom mohlo být rozhodnuto dřív, ale co domácí nedali, nad tím zůstával rozum stát. Hlavně posila z áčka Šnobl neměla den, a když už mířil do prázdné, chytil míč útočník J. Beneš rukama. Dostal červenou, ale penaltu Stříška zahodil. Vše vyšlo až ve zmíněné poslední minutě po dlouhé standardce, trknutí Abrhama ml. a zakončení Šimáčka k tyči. „Měli jsme obrovské šance, ale něco měl i soupeř, do jehož obrany jsme se dostávali ztěžka. U nás je to o prvním gólu. Přišel pozdě, ale naštěstí přišel,“ oddechl si Abrham..

BRAŠKOV – LÁNY 6:1

Braškov si pořídil nového lídra, ex-ligového Josefa Brodského (naposledy Hřebeč) a ten hned jistil skóre na konečných 6:1. „Ale výborně hráli všichni,“ upozornil trenér Braškova Dan Míčka.

Zápas nebyl tak jednoznačný, Lány kousaly. Jen škoda, že nepostavily do brány Kuta, souboj stejně starých padesátníků se Zlatou by byl lukrativní.

Domácí vedli trefou Krovozy, ale Libecajt brzy přesnou tečí vyrovnal. Jaroš brzy dorážkou zase vrátil vedení domácím, ale Lány pak kopaly penaltu, kterou však zkušený Reichl poslal vedle! Smůlu měl tenhle zkušený borec i dál, trefil tyčku i břevno. Šance měli ale i domácí a ti po změně stran dvě využili a posila z Dobré Krovoza tak dovršil hattrick. Až pak se hosté položili a Javůrek inkasoval ještě po střelách Gerharta a zmíněného Brodského. „Konečně máme tři body, což je dobře, protože nás teď čekají dva velmi těžší soupeři, béčka Hostouně a Kladna. Pro Lány je ale výsledek krutý, zápas byl mnohem vyrovnanější než říká výsledek,“ uznal Dan Míčka.

ZAVIDOV – SLANÝ B 3:5

Velká radost ve Slaném, tým poprvé v B třídě vyzrál na Zavidov. Obhájce trofeje měl od začátku starosti a po tlaku hostů si brankář Kraus a Kapoun dali dva vlastňáky! Pak ale Zavidov kopal dvě penalty za dvě minuty (obě byly), ale proměnil až tu druhou, první skvěle lapil Kolumbič. Před poločasem Peška zvýšil na 1:3 a napravil tak svoje předešlé selhání. Ve druhé půli hráli Slánští dál výborně, utekli na 1:4 (Beneš), měli další šance, ale soupeř se ze dvou brejků dostal na dostřel a zadělal na drama. To se ale nekonalo, naopak střídající Kotěra perfektně využil prostor a dal na 3:5. „Jsme spokojení, konečně jsme Zavidov porazili. Pomohlo nám, že na poslední chvíli vyškrtli ze sestavy Korčáka, ale hlavně jsme podali výborný výkon,“ těšilo trenéra Slaného B Radima Vavrocha.