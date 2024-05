Tuchlovice začaly už tradičně špatně a gól dostaly už po čtyřech minutách hry a navíc přežily další tři tutovky soupeře. Do zápasu je vrátila pěkná akce z 22. minuty, kterou zakončil šutér Kraus. Když před půlí chybovala obrana hostů, zvýšil Cabejšek do prázdné brány na 1:2 a následoval dlouhý aut, který doklepl do sítě opět Kraus - 1:3!

Jenže hosté se nepoučili a druhou půli začali zase mizerně. Domácí zaslouženě snížili, jenže pak zahráli rukou ve vápně a Fitko svou parádní disciplínu - kopání penalt - zvládá famózně. "Náš čtvrtý gól byl zlomový moment zápasu, v té době jsme určitě nebyli lepší," mínil kouč hostů Miroslav Supáček.

Sedlčanská obrana pak nabídla Cabejškovi možná nejsnadnější gól kariéry a pak zvýšil Fitko krásným kopem přes hlavu (polonůžkami) na 2:6. Domácí ještě jednou korigovali, ale poslední slovo patřilo Tóthovi, jenž nádherně kopl trestňák a uzavřel skóre na 3:7.

"Hráčům gratuluji k dobrému výkonu, až na ty naše začátky obou poločasů jsem byl spokojen," hodnotil Miroslav Supáček.

Sedlčany - AFK Tuchlovice 3:7 (1:3). Branky: 5. Brothánek, 47. Krůta, 85. Novotný - 22. a 44. Kraus 40. a 59. Cabejšek, 50. (PK) a 66. Fitko, 88. Tóth. Rozhodčí: Stejskal. Diváků: 175.

Tuchlovice: Tůma - Pudil. Fitko, Duchoň, Nosek - Tóth, Růžička - Cabejšek (75. Hodan A.), Bureš, Kárník (74. Kraček) - Kraus (87. Brnovják).

Kladno končilo bez brankáře, veterán Slepička ho obral o výhru v 99. minutě

Pěkný fotbal s odměnou pro oba

Divácky atraktivní zápas sehrály Doksy na půdě silné Sokolče. Do půle hosté váleli v útoku a zásahy Mertlíka a šatňáka od Nesládka vedli 0:2, ale nepohlídali si vstup do druhé části. Sokoleč zatlačila, brzy snížila a dostala se do laufu, když za brankářem Švarcem několikrát zvonily tyčky. Přišlo i vyrovnání a další šance, ale udeřit mohli z brejků také hosté.

Třeba rychlík Sekanina dvakrát vajchl do brejku, zkušený Chaloupka pak několikrát ve vápně chytře obstřeloval gólmana. Ale góly z toho nebyly, domácí už se potřetí také netrefili, a tak nakonec bral každý po bodu.

"Za mě je remíza asi zasloužená. Do půle jsme byli malinko lepší a hlavně efektivnější, po přestávce měli domácí velký tlak. Na pohled to byl ale velmi pěkný zápas, na tom jsem se shodl i s delegátem. Oba týmy chtěly hrát, akce střídala akci. Vyhrát sice nakonec mohly obě strany, ale bylo by to nespravedlivé," mínil trenér Doks Martin Škvára.

Sokoleč - Doksy 2:2 (0:2). Branky: 50. Provazník, 65. Svoboda - 12. Mertlík, 44. Nesládek. Rozhodčí: Tvaroh. Diváků: 220.

Doksy: Švarc - Samek, Černý, Zimerman, Pešička - Sekanina (90. Fišer), Matějka (78. Škvára), Steinbach (89. Steckovič), Čampulka (61. Chaloupka), Mertlík - Nesládek.